MLS-Team draftet Ex-Pipinsried-Kicker: Grassow wechselt zu US-Erstligist

Von: Moritz Bletzinger

Luis Grassow verließ den FC Pipinsried für seinen Umzug in die USA: Dort hat der Durchbruch in den Profi-Fußball geklappt. © Imago/Lackovic

Luis Grassow wechselt in die MLS. Der Innenverteidiger aus Oberbayern schafft nach dem College den Sprung in die erste Liga. Schon jetzt eine ereignisreiche Karriere.

München – Auf Umwegen hat es geklappt: Luis Grassow gelingt der Durchbruch. Der 24-Jährige wurde im jährlichen Draft von Orlando City gewählt. Nach etlichen Stationen in Deutschland hat sich sein Profi-Traum über das Studium in den USA nun also erfüllt.

Wandervogel: Luis Grassow wagte den Sprung in die USA – Abschied mit Gala-Spiel für TSV Neuried

Schon in der Jugend war Grassows fußballerische Laufbahn bewegt. Im Alter von 16 Jahren spielte er bereits für die U19 des TSV Neuried und wagte dann den Sprung in die U17-Landesligamannschaft der SpVgg Unterhaching, fasste dort aber nicht Fuß. Nach einer für ihn enttäuschenden Saison ging es weiter zum Ligakonkurrenten SV Planegg. Zwei Jahre später wechselte er wieder zurück, schloss sich nach einem Jahr in der Hachinger U19 dann aber dem FC Pipinsried an.

Im Herrenbereich angekommen, wurde es nicht ruhiger. Nach einer Saison für Pipinsried startete Grassow den nächsten Anlauf in den Profi-Bereich: 2018 wechselte er zum SSV Ulm. Über die Hinrunde kam Grassow bei den Schwaben aber nicht einmal zum Einsatz und kehrte im Winter zurück ins Dachauer Hinterland.

Den FC Pipinsried verließ Grassow im Sommer 2019 aber direkt wieder. Und tauchte bei seinem Jugendklub auf: Für den TSV Neuried war er bei einem Spiel in der Bezirksliga dabei. Beim 2:2 gegen den FC Hertha München erzielte er beide Neurieder Tore.

Vom TSV Neuried über den Teich: Orlando City draftet Luis Grassow nach dem College

Im selben Sommer hieß es Abschied nehmen: Das College-Team UK Wildcats lockte den Wandervogel nach Kentucky. Drei Jahre und eine Leihe nach Ocean City später hat Grassow jetzt den Sprung in die MLS geschafft. In der zweiten Draft-Runde schlug Orlando City zu. Grassow darf im sonnigen Florida Fußball spielen.

Der bekannteste Spieler des amtierenden Pokalsiegers ist Alexandre Pato. Das ehemalige brasilianische Supertalent verpasst Luis Grassow aber knapp. Pato verlässt den Verein zum neuen Jahr. Nach einer Knieverletzung wurde sein Vertrag nicht verlängert.

Neben Grassow wurden beim diesjährigen Draft zwei weitere Deutsche gepickt. Noel Calliskan (22) aus der Jugend des 1. FC Köln schließt sich den Portland Timbers an. Oliver Semmle (24) spielte in Deutschland zuletzt für den Karlsruher SC und wechselt jetzt nach dem College an der Marshall University in Huntington zu den Colorado Rapids. (moe)