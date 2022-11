Nach Chaos-Tagen: Athedon Lushi und Ex-Profi Herbert Paul übernehmen FC Pipinsried

Auch Sarisakal im Trainergespann

Fußball-Regiomnalligist FC Pipinsried hat das nächste Trainergespann installiert - eine Woche nach dem Rücktritt von Niko Jelisic und zwei Tagen nach dem Rücktritt von dessen Nachfolger Frank Peuker.

Pipinsried – Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat ein neues Trainergespann. Zwei Tage nach dem Rücktritt von Frank Peuker, der sein Amt nach nur einer Woche abgab (wir berichteten), haben Aufstiegsheld Athedon Lushi und der frühere Löwen-Profi Herbert Paul übernommen.

Mit im Team ist zudem der Sportliche Leiter des FCP, Tarik Sarisakal, der über die für die Regionalliga erforderliche Sondergenehmigung des Bayerischen Fußballverbands verfügt. Denn normalerweise muss ein Trainer in der Regionalliga einen A-Schein vorweisen können – es sei denn, eine Sondergenehmigung wurde erteilt.

FC Pipinsried: Peuker schmeißt nach nur einem Spiel hin

Wie berichtet, übernahm Frank Peuker das Amt vor etwas mehr als einer Woche nach dem Rücktritt von Spielertrainer Niko Jelisic. „Mit der Gruppenbildung, dem Egoismus und der Respektlosigkeit gegenüber meiner Person bin ich nicht mehr bereit, den Weg zu gehen“, begründete Peuker am Samstag nach dem 0:2 gegen Greuther Fürth II seinen Rücktritt. Einige Spieler sollen ihn noch nicht einmal gegrüßt haben.

Lushi und Paul haben am gestrigen Montag bereits das Training geleitet. Sie bereiten die Mannschaft auf die nächste Aufgabe vor. Am kommenden Samstag geht’s zum Tabellensiebten TSV Aubstadt. Pipinsried ist in der Regionalliga Bayern bis auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Es droht der Abstieg in die Bayernliga.

Das Trainerkarussell dreht sich beim FCP in einem Wahnsinnstempo. Seit 2020 gab es sieben Trainer – manche allein, manche im Duo. Lushi und Paul sind die Nummern acht und neun. Herbert Paul sollte eigentlich Peukers Assistent werden.