Macht der ASV Dachau auch Wasserburg nass?

Teilen

Überzahl schaffen: Ein taktisches Mittel, das der ASV (blaue Trikots) im Heimspiel gegen Eggenfelden sehr gut einsetzte – die Dachauer gewannen 4:1. Foto: habschied © habschied

Baut der ASV Dachau seine tolle Auswärtsserie auch gegen den Bayernliga-Absteiger aus? Mit einem Sieg könnte die Elf von Manuel Haupt an Wasserburg vorbeiziehen.

Dachau – Kein Team war in der Landesliga Südost an den zurückliegenden fünf Spieltagen erfolgreicher als der ASV Dachau. Mit einem weiteren Dreier am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) beim TSV 1880 Wasserburg könnten die Stadtwälder erstmals in dieser Saison in die obere Tabellenhälfte klettern. Dafür werden sie eine Topleistung brauchen wie am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg gegen Eggenfelden.

Während die Dachauer mit Freude an das vergangene Wochenende zurückdenken, bescherte es den Wasserburgern unnötige Kilometer auf der Straße. Denn die Auswärtspartie in Unterföhring wurde zur Halbzeitpause abgebrochen. Aufgrund eines sich anbahnenden Unwetters, das nicht kam.

Partie des TSV Wasserburg in Unterföhring wurde abgebrochen

Anders als in Karlsfeld, wo zeitgleich Wassermassen auf den Rasen prasselten und der Himmel blitzte, blieb Unterföhring verschont. Beide Kapitäne wollten weiterspielen, doch das Schiedsrichtertrio entschied sich für einen Abbruch. Beim Stand von 1:1.

Für die Wasserburger war dies ein Ärgernis, denn sie hatten einen guten Tag erwischt. Die Chance auf drei Punkte war gegeben, auch weil bei den Unterföhringern mit Andreas Faber und Robin Volland zwei zentrale Spieler fehlten. Beide könnten beim Nachholspiel, dessen Termin noch nicht feststeht, wieder dabei sein – und damit die Chancen des FCU erhöhen. Für die Wasserburger bedeutet dies, sie müssen noch einmal – unter der Woche – nach Unterföhring reisen.

ASV-Coach Haupt: „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“

Deutlich mehr Spaß hatte der ASV Dachau in seinem Spiel gegen Eggenfelden. Die Stadtwälder fegten die Eggenfeldener, die bis dato beste Defensive der Liga stellten, hinweg und erzielten erstmals in dieser Saison vier Treffer. Vorne kombinierten Sebastian Mack, Maximilian Bergner, Andreas Roth und Yazid Ouro-Akpo. Hinten spielte der für Christian Roth ins Team gerutschte Fabian Liedl so gut, dass der Ausfall des Kapitäns unbemerkt blieb. An ihre starke Leistung wollen die Dachauer in Wasserburg anknüpfen. Trainer Manuel Haupt traut es seiner Mannschaft zu: „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und auch in dieser Woche gut trainiert.“

Die Dachauer haben an den vergangenen fünf Spieltagen gegen den aktuellen Spitzenreiter, den Tabellenzweiten und den Vierten gewonnen – bei einer Torbilanz von 10:1. „Wir machen weniger Fehler und sind da, wenn die Gegner patzen. Zu Beginn der Saison war das noch anders: Da haben wir unsere Chancen nicht genutzt und Fehler gemacht“, so Haupt.

ASV Dachau kommt vor Partie gegen Wasserburg „auf dem Zahnfleisch“ daher

Die personelle Situation wird sich im Vergleich zum Eggenfelden-Spiel nicht verändern – es sei denn, Leon Schleich muss wegen muskulärer Probleme passen. Die Entscheidung fällt am Spieltag. „Ich hoffe, dass er spielen kann. Leon kommt immer besser rein. Einen Eins-zu-eins-Ersatz für ihn gibt es nicht“, sagt Haupt. Kapitän Roth wird erneut ausfallen. „Für Chris wird wieder Fabi beginnen. Er hat es super gemacht“, so Haupt über Liedl.

Dimitrios Papadopoulos ist aus dem Urlaub zurück, sein lange verletzter Innenverteidigerkollege Zvonimir Kulic kommt langsam auf den Stand, dass er eine Option für die Startelf ist. Doch für das Spiel in Wasserburg sieht Haupt sein Team „auf dem Zahnfleisch“ daherkommen. Doch das hatte er auch vor dem Spiel gegen Eggenfelden gesagt. Das Ergebnis ist bekannt. (MORITZ STALTER)