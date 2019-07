Marcel Richter ist Trainer beim TSV Dachau 1865-II

38-Jähriger übernimmt TSV Dachau 1865-II

„Wir freuen uns, dass ein um viele Erfolge der Fußballabteilung verdienter Funktionär und alter Bekannter wieder zum TSV Dachau 1865 zurückgekehrt ist!“, sagte Wolfgang Moll, der Vorsitzende des TSV. Denn Marcel Richter kehrt nach seinem mehrmonatigen Gastspiel als Co-Trainer beim FC Pipinsried wieder an die Jahnstraße zurück und übernimmt das Traineramt bei der 2. Herrenmannschaft. Die Reserve des Bayernligateams ist in der abgelaufenen Saison nach unzureichenden Leistungen und von Disziplinlosigkeit überlagert aus der Kreisliga in die Kreisklasse abgestiegen. Der Wiederaufstieg ist nun das Ziel. Das von Marcel Richter hierfür vorgestellte Konzept, bei dem vorwiegend talentierte und ambitionierte Kicker aus der eigenen Jugend und aus dem Landkreis ihr Potenzial ausschöpfen und sich für die 1. Mannschaft anbieten sollen, hat Abteilungsleitung und Vorstand überzeugt.

Beim gemeinsam mit der 1. Mannschaft und der U 19 absolvierten Trainingslager in Klagenfurt (wir haben berichtete) hat sich der Stamm der künftigen zweiten Mannschaft bereits zusammengefunden „und voll motiviert die ersten Übungseinheiten unter dem 38-jährigen, erfahrenen Spielertrainer, absolviert“, sagt Wolfgang Moll.

Marcel Richter war von 2016 bis November 2018 Fußball-Abteilungsleiter bei 1865 gewesen, davor sieben Jahre lang höchst erfolgreich Trainer der 1. Herrenmannschaft. Im November hatten sich die Wege dann wegen „unterschiedlicher Vorstellungen“, so Moll, getrennt.

