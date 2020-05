Was Kinder den Eltern im Fußball Voraus haben

Weil der Merkur CUP dieses Jahr ausfällt, bleibt uns Zeit um Beiträge in das „Buch der Werte“ zu schreiben“.

Spaß ist die beste Motivation beim Jugendfußball

Kein Sportbetrieb in ganz Bayern. Das heißt auch: kein Merkur CUP in diesem Jahr. Wie berichtet, müssen wir heuer auf das größte E-Jugendturnier der Welt verzichten.

Wir wollen dennoch die U 11-Teams aus dem Kreis vorstellen. Außerdem bleibt nun in dieser entschleunigten Zeit Platz für Dinge, die neben den Toren und Punkten auch den Fußball ausmachen. Dinge, die wir im „Buch der Werte“ zusammengefasst haben. In den kommenden Wochen wollen wir dazu einige Beiträge bringen.

Landkreis – Manchmal ist es nicht leicht, den besten Spieler der Mannschaft zum Sohn zu haben. Wissen Sie wahrscheinlich selbst, da auch Ihr Sohn bestimmt der Beste seines Teams ist. Man hat schon viel zu schlucken, wenn die eher mittelmäßig begabten Mitspieler wieder mal einen großartigen Erfolg verhindern. Weil sie ständig patzen, lauffaul sind und nie auf die genialen Einfälle Ihres Buben eingehen. Und hinterher keck behaupten, er habe katastrophale Fehlpässe gespielt.

Nein, wir haben es nicht leicht, wir Eltern hochbegabter Kinder. Weil wir ständig schauen müssen, dass die Trainer die außerordentliche Begabung unseres außergewöhnlichen Sohnes auch außerordentlich fördern. Weil wir vom Anruf des FC Bayern träumen. Und dann fährt immer wieder das wirkliche Leben dazwischen, weil wir umgeben sind von lauter Ignoranten.

Der Ehrgeiz der Eltern

Neulich sind wir Eltern am Spielfeldrand ziemlich aneinandergeraten. Weil der Vater dieses ungelenken Abwehrspielers einfach nicht akzeptieren wollte, dass zwei Gegentore auf die Kappe seines Buben gehen. Sogar rotzfrech behauptet hat, sein Sohn sei der Beste gewesen an diesem Tag. Und unser außerordentlich begabter Bub hat wieder mal eine Niederlage wegstecken müssen, der, sagen wir es vorsichtig, minderbemittelten Mitspieler wegen. Aber spricht es nicht für den guten Charakter unseres außergewöhnlichen Buben, dass er das gar nicht so dramatisch empfunden und seinen Abwehrspieler sogar verteidigt hat? Sollten es die Kinder doch anders sehen als wir, sollte ihnen Freundschaft und Teamgeist vielleicht wichtiger sein als der Ehrgeiz der Eltern?

Ein Jugendtrainer eines großen Vereins hat es mal so ausgedrückt: Die Buben haben kein Problem, sich in die Hierarchie einer Mannschaft einzugliedern. Die Eltern aber würden immer alles durcheinander bringen, weil es ihnen um die Projizierung eigener, unerfüllter Hoffnungen in die Kinder geht.

Der Kampf gegen die anderen Eltern

Und während die Buben auf dem Spielfeld gemeinsam kämpfen, kämpfen wir Eltern an der Linie gegeneinander. Weil jeder von uns überzeugt ist, dass unser Sohn der Beste ist. Und dass er vollkommen verschenkt ist in dieser Mannschaft, dass er es eigentlich verdient hätte, längst bei den Bayern zu spielen.

Später, wenn das Leben manche Träume zerstört hat, werden wir vielleicht emotionsloser über alles nachdenken können. Können uns fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, den Kindern den Druck zu ersparen, ihnen eine natürliche Entwicklung im Kreis ihrer Mannschaft und Freunde zu gönnen.

Leicht gesagt. Wer nämlich will und kann schon tatenlos zuschauen, wie und ob der Bub sich entwickelt, wenn er doch das außergewöhnlichste deutsche Fußball-Talent seit Franz Beckenbauer ist?

Der Merkur CUP

