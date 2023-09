Dachau 1865 punktet beim Angstgegner

Joker sticht: Florian Mayer köpfte zum 2:2 ein. © fupa

Mit einer couragierten Leistung hat der Bayernligist TSV Dachau 1865 beim SV Kirchanschöring 2:2 gespielt. ein spätes Jokertor war allerdings dafür nötig.

Dachau – Das war nichts für schwache Nerven: Der Bayernligist TSV Dachau 1865 hat am Samstag in Kirchanschöring 2:2 gespielt. Gegen einen Angstgegner holte die Mannschaft von Trainer Orhan Akkurt nach einem Kraftakt und einer couragierten Leistung verdient einen Punkt – und weil Akkurt bei einer späten Einwechslung mal wieder Händchen bewies.

Zu spät darf man nicht als Zuschauer kommen, wenn die Dachauer spielen. Denn dann verpasst man was. So auch diesmal. Bereits in den ersten neun Minuten gab es drei Volltreffer zu sehen.

Beide Seiten begannen sehr offensiv, was durchaus auf Kosten der Defensive ging. Das 1:0 für Kirchanschöring fiel bereits in der 5. Minute. Timo Portenkirchner nutzte eine Vorarbeit von Manuel Omelanowsky eiskalt. Doch fast im Gegenzug das 1:1: Nickoy Ricter traf aus kurzer Distanz. Wieder nur zwei Minuten später gingen die Gastgeber abermals in Führung. Manuel Omelanowsky bestrafte einen Fehler der Dachauer im Spielaufbau und ließ Keeper Marco Jakob keine Chance. Glück hatten die Dachauer in der 14. und in der 15. Minute, als Timo Portenkirchner zunächst den Pfosten traf und anschließend ein Kopfballtor von Manuel Omelanowsky wegen Abseits aberkannt wurde.

Aber auch Dachau hatte Chancen, vor allem Nickoy Ricter. In der 19. Minute ging Ricters Schuss nur knapp am Kreuzeck vorbei, kurz darauf verzog er aus 14 Metern knapp (36.). Auch Marcel Kosuch verpasste das 2:2 bei seinem 16-Meter-Schuss nur um Zentimeter (40.). Die erste Halbzeit hätte auch mit einem 5:5 enden können.

Die zweite Halbzeit verlief dann etwas verhaltener, das war sicherlich auch den hochsommerlichen Temperaturen geschuldet. Beide Teams versuchten weiterhin, offensiv zu agieren, aber die Abwehrreihen standen jetzt besser. Torszenen waren selten, aber zischen den Sechzehnern wurde um jeden Zweikampf und Meter gefightet.

Das hochverdiente 2:2 für den TSV Dachau erzielte Florian Mayer in der 82. Minute. Der in den vergangenen Wochen verletzte und zuletzt urlaubende Kapitän war nur Sekunden vorher von Akkurt auf den Platz geschickt worden. Mayer traf mit einem Kopfball nach einer von Orkun Tugbay getretenen Ecke – es war sein erster Ballkontakt. Jihun Kang hatte sogar noch die Chance zum 3:2 (84. Minute), doch er vergab nach einem Drei-gegen-zwei-Konter aus zwölf Metern.

65-Trainer Akkurt war am Ende zufrieden mit dem Punkt: „Wir wissen, wo wir herkommen nach drei Jahren Abstiegskampf. Deshalb war es gut – aber mit leichten Bauchschmerzen, weil wir viele gute Torchancen vergeben haben. Wenn da noch einer reingeht, wäre es perfekt gewesen.“