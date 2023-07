Sulzemoos gewinnt 2:1: Mit ein bisserl Dusel zum ersten Dreier

Das 2:0 kurz vor der Pause: Alexander Rupp überwindet Waldecks Tormann Fabian Fahr. © Bruno Haelke

Der SV Sulzemoos ist mit 2:1-Sieg gegen Mitaufsteiger Waldeck-Obermenzing in die Bezirksliga-Saison gestartet. Ein bisserl Dusel brauchten die Sulzemooser schon.

Sulzemoos – Geschafft. Aufsteiger SV Sulzemoos ist am Donnerstagabend mit einem 2:1- Heimsieg gegen den Mitaufsteiger SV Waldeck-Obermenzing in die Saison der Bezirksliga Nord gestartet. Zur Pause führte der Gastgeber bereits mit 2:0, im zweiten Spielabschnitt bekamen die Sulzemooser keinen Zugriff mehr auf die Partie und mussten gegen einen starken Gegner bis zum Schluss um den Sieg bangen.

Das Durchatmen nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Julian Perl, Sohn des ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichters Günter Perl, war bei den Gastgebern deutlich vernehmbar. Der SVS schaffte es, wie auch in der Vorbereitung, nicht, das Match über weite Phasen zu kontrollieren. „Nach dem Anschlusstreffer hatten wir überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel, wir haben nur noch verwaltet, sind nur noch hinterhergelaufen“, so SVS-Coach Berni Ahammer. „Wir nehmen die drei Punkte mit, müssen uns aber noch steigern.“

Der SV Sulzemoos startete sehr nervös ins Spiel, ganz anders der Gast und Mitaufsteiger aus München. Zielstrebig spielten die Gäste nach vorne und hatten in der ersten Viertelstunde einige Einschussmöglichkeiten. Doch entweder versagten den Waldecker Offensivkräften die Nerven oder SVS-Keeper Max Kronschnabl parierte glänzend. Mit der überraschenden 1:0- Führung durch einen Freistoß von Sergen Retzep übernahm Sulzemoos das Kommando. Die logische Folge war das 2:0 (44.) durch Alexander Rupp. „Nach der Pause wollten wir eigentlich ne Schippe drauflegen“, berichtet Coach Ahammer, doch der Gast hatte augenscheinlich etwas dagegen. Nach einem Patzer in der SVS-Defensive gelang Florian Graf in der 52. Minute der Anschlusstreffer.

Zu mehr lange es beim Gast allerdings nicht, wobei der Gastgeber hin und wieder tief durchschnaufen musste, denn Waldeck hatte mehrfach die Möglichkeit, auszugleichen. So blieb es beim schmeichelhaften 2:1-Sieg des SVS, der sich bei einem Remis auch nicht hätte beschweren dürfen.