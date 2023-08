Mit mehr Mut nach Rain

Von: Thomas Leichsenring

Saison beendet: Johannes Müller kann wegen seiner schweren Knieverletzung so bald nicht wieder spielen. © hae

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried spielt am heutigen Freitag beim TSV Rain - Ex-Verein von Trainer Martin Weng und drei Pipinsrieder Spielern.

Pipinsried – Der FC Pipinsried ist in der allerdings noch ziemlich jungen Bayernliga-Saison noch ungeschlagen, steht mit elf Punkten aus fünf Spielen auf Tabellenrang vier. Trainer Martin Weng freut sich darüber, aber einen Wunsch hätte er da schon: „Nach zuletzt zwei Unentschieden will ich wieder als Sieger vom Platz gehen.“ Die Chance dazu bietet sich schon heute. Um 18.30 Uhr spielen die Pipinsrieder beim TSV Rain – Wengs Ex-Club.

Weng war allerdings nur ein halbes Jahr in Rain tätig (siehe Kasten). Es ist also nicht so, als würde er die Rainer Mannschaft in- und auswendig kennen. Zumal Rain – ähnlich wie der FCP – nach der vergangenen Saison vor einem massiven Umbruch stand. „Da sind nur noch vier Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison dabei“, hat Weng festgestellt. Unter anderem wechselten Angelo Mayer, Daniel Gerstmayer und Johannes „Jochi“ Müller zum FCP.

In der Vorbereitung auf das heutige Spiel hat sich der Pipinsrieder Trainer deshalb weniger auf seine Erfahrungen und sein Wissen aus den vergangenen Monaten verlassen, sondern viel mehr aufs Videostudium. Fazit: Rain verfügt über eine bärenstarke Zentrale. Dort zieht Dominik Schröder die Fäden. Weng: „Über den läuft jede Offensivaktion, den dürfen wir nicht zur Entfaltung kommen lassen.“

Obendrein sähe der Pipinsrieder Coach gern ein paar Mängel abgestellt, die beim torlosen Remis gegen Schwaben Augsburg zutage traten. „Mutiger und flexibler“ als am Dienstag solle seine Mannschaft heute auftreten. „Man muss aber auch sagen, dass Schwaben Augsburg das sehr gut gemacht hat, gegen die war es nicht einfach.“

In den vergangenen Tagen haben sich keine weiteren Verletzten abgemeldet. Für den FC Pipinsried der aktuellen Saison ist das schon eine gute Nachricht nach den vielen, vielen Ausfällen. Bitter jedoch ist jetzt die Gewissheit, dass Johannes Müller nach seinem Kreuzband- und Meniskusriss in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Weil auch Wiggerl Räuber wegen einer Knieverletzung längerfristig fehlen wird, muss Weng auf seine spielenden Co-Trainer verzichten. „Das ist für uns nicht nur fußballerisch ein Verlust, die beiden sind auch Führungsspieler.“

Und auf solche Kräfte sei ein so junges Team wie das seine umso mehr angewiesen. „Bis auf das Spiel gegen Sechzig waren wir im Schnitt immer jünger als unser Gegner, da ist fast eine U23 auf dem Platz“, sagt Weng. Das Fehlen der erfahrenen Spieler sei jedoch auch eine Chance. Weng: „Da können sich andere entwickeln.“