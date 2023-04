Dachau 1865 geht mit neuem Selbstvertrauen an die nächste Aufgabe

War im Spiel gegen Kottern der Turm in der Abwehrschlacht: Mathias Leiber (links).

Bayernliga Süd

Von Robert Ohl schließen

Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 ist zu Gast in Landsberg. Ans verlorene Hinspiel erinnern sich die Dachauer höchst ungern, ganz im Gegensatz zum letzten Auftritt.

Dachau – Mit neuem Selbstvertrauen gehen die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 die nächste Aufgabe an: An diesem Samstag um 14 Uhr sind sie beim TSV Landsberg zu Gast. Der Grund für die neu gewonnene Zuversicht: der 1:0-Heimsieg gegen das Spitzenteam des TSV Kottern vor einer Woche. Die drei Punkte wurden mit einer kämpferischen Höchstleistung geholt, die seinesgleichen sucht, jeder Spieler ging ans körperliche Limit.

Auch der mit Bayernliga-Topspielern nur so gespickte TSV Landsberg mit seinem Torjäger und Spielertrainer Sascha Mölders ist schlagbar, das haben die Dachauer im Hinspiel schon bewiesen. Bis zur 83. Minute führte 1865 damals mit 2:1 durch zwei Treffer von Marcel Kosuch. Dann kamen die verflixten sieben Minuten, in denen Landsberg in Unterzahl – Alexander Benede Yquayo hatte die Gelb Rote Karte gesehen – das Spiel drehte. Mit ursächlich waren schwer nachvollziehbare Spielerwechsel auf Dachauer Seite. Das 1865-Kollektiv wurde komplett durcheinandergewirbelt. Mölders machte mit einem Dusel-Tor das 2:2. Danach brachen alle Dämme bei den Dachauern, Landsberg holte nach weiteren Toren durch Timo Spennesberger und Nikola Negic einen mehr als glücklichen 4:2-Sieg.

Mölders und sein Team liegen momentan auf Platz drei der Bayernliga-Süd-Tabelle. Für Dachau hat sich der Kampf um Platz 14, der den direkten Klassenerhalt bedeuten könnte, etwas entspannt. Die Dachauer haben als Vierzehnte auf Garching auf Platz 15 wieder drei Punkte Vorsprung. Aber zu Nördlingen auf Platz 13, dem in jedem Fall rettenden Ufer, bleiben es weiterhin sechs Punkte Abstand. In Nördlingen gastiert der TSV Dachau am 29. April.

„Wir sehen schön langsam die Handschrift unseres neuen Trainers“, sagt 1865-Fußball-Boss Marcel Richter und meint damit die von Coach Orhan Akkurt umgestellte Defensive. Das Glück, das notwendig sei im Abstiegskampf, habe sich die Mannschaft im Kottern-Spiel wieder erarbeitet. „Wir wollen Schritt für Schritt gehen, um uns weiterzuentwickeln.“ In Landsberg könne man schon mal verlieren, aber die Einstellung müsse stimmen. Richter: „Für uns muss es heißen, als Kollektiv weiterzumachen und körperlich bis an die Grenzen zu gehen.“ Dies gelte vor allem für das Spiel gegen Landsberg, „da diese Mannschaft einfach für diese Liga eine brutale Qualität im Kader hat“.

Personell geht Dachau mittlerweile am Stock. Nun fällt auch Sebastiano Nappo mit einer Schulterverletzung aus, die er sich gegen Kottern zuzog. Niclas Groß ist im Training umgeknickt. Fraglich ist auch der Einsatz von Arijanit Kelmendi, Orkun Tugbay und Vendim Sinani.

1865-Trainer Orhan Akkurt macht deutlich, was sein Ziel ist: „Wir fahren nach Landsberg, um einen Sieg zu holen, sonst brauchen wir diesen Sport gar nicht auszuüben. Das dies eine sehr schwer Aufgabe wird, ist uns allen klar.“ Den Kader der Landsberger verortet Akkurt „im höchsten Regal“.