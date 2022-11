Eintracht Karlsfeld mit „super Teamleistung“ zum neunten Saisonsieg

Hinein ins Vergnügen: Der Freisinger Christoph Traub zeigt Einsatz. Er und sein Team waren in Karlsfeld jedoch chancenlos. © Habschied

Mit Konzentration, Teamgeist und Engagement hat sich der TSV Eintracht Karlsfeld für eine Hinspielniederlage revanchiert und Freising beim 3:0-Erfolg keine Chance gelassen.

Karlsfeld – An das Hinspiel gegen den SE Freising erinnern sich die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld ungern. Der einzige Treffer fiel nach einem Elfmeter in der Nachspielzeit – 0:1. Am Samstag revanchierten sich die Eintracht, gewann glatt mit 3:0. Dass der direkte Vergleich damit an die Karlsfelder geht, haben sie einer konzentrierten Vorstellung im zweiten Saisonduell zu verdanken.

„Es war eine super Teamleistung“, jubelte Dominik Schäffer. Der Co-Spielertrainer hatte mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand für den letzten Höhepunkt gesorgt.

Die Karlsfelder bestritten ihr fünftes Heimspiel seit dem 8. Oktober. Das war dem Platz anzumerken. „Der Rasen ist wirklich nicht mehr im besten Zustand“, sagte Schäffer. Ob es daran lag, dass im ersten Durchgang die Torszenen fehlten? Beide Teams neutralisierten sich jedenfalls, das Geschehen spielte sich im Mittelfeld ab. Kurz vor der Halbzeitpause kassierte Schäffer für ein Foul eine zehnminütige Zeitstrafe (42.). Doch auch die Freisinger Überzahl hatte keinen Effekt. Torlos gingen beide Teams in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzte der TSV Eintracht zunächst auf eine kontrollierte Defensive. Freising spielte ja weiterhin in Überzahl. Fabian Schäffer und Dominik Pöhlmann ließen auf der Doppel-Sechs nichts anbrennen – dann kam Co-Spielertrainer Schäffer zurück. Karlsfeld wurde zwingender und belohnte sich in der 66. Minute: Marco Schlittmeier brachte den Ball vor das Tor, wo sich Michael Dietl gegen einen Verteidiger durchsetzte und den Ball über die Linie grätschte.

Wenig später stieg Ivan Ivanovic nach einer Freistoßflanke zum Kopfball hoch –und wurde von SEF-Keeper Maximilian Oswald abgeräumt. Elfmeter. Dietl verwandelte in die linke Ecke zum 2:0 (70.).

Die Karlsfelder steuerten dem neunten Saisonsieg entgegen. Sie ließen den Ball laufen, verteidigten weiterhin konzentriert und hatten noch nicht genug. In der 84. Minute erzielte Schäffer nach einer sehenswerten Einzelaktion das 3:0. Danach verteilte der Co-Spielertrainer ein Lob an Mitspieler Kubilay Celik: „Kubi hat durch seinen Laufweg zwei Gegenspieler gebunden, so dass ich links vorbeigehen konnte.“

Am Spielstand änderte sich nichts mehr. Karlsfeld ist nach dem 3:0-Sieg Achter. „Wir sind gerade sehr stabil und lassen uns als Team auch von Ergebnissen wie der 1:2-Niederlage gegen Schwaig vor einer Woche nicht verunsichern. Wir haben uns gut im Griff“, sagte Schäffer.

Am kommenden Samstag beendet der TSV Eintracht Karlsfeld mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Ampfing sein Fußballjahr 2022.