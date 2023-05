Nach dem Heimerfolg gegen Schalding – Dachau 65 fährt losgelöst zum TSV Rosenheim

Im Freudentaumel: 1865-Kicker und Betreuer wenige Sekunden nach dem Schlusspfiff der Partie gegen Schalding-Heining. Foto: robert ohl © robert ohl

Nachdem beim TSV Dachau lange alles nach Relegation im Abstiegskampf aussah, konnten die Dachauer frühzeitig den direkten Klassenerhalt klarmachen.

Dachau – Zum letzten Spiel in der Bayernliga-Saison 22/23 tritt der TSV 1865 Dachau am heutigen Samstag um 14 Uhr beim TSV 1860 Rosenheim an. Und zwar völlig entspannt. Denn die Elf von Trainer Orhan Akkurt hat das Ziel Ligaerhalt ohne Relegation geschafft. Das klappte am zurückliegenden Heimspieltag mit einem furiosen 3:2-Heimsieg ausgerechnet gegen den Meister und Aufsteiger in die Regionalliga, den SV Schalding-Heining.

Insgesamt erreichten die Dachauer seit dem Trainerwechsel von Alexander Weiser, der aus beruflichen Gründen zurücktrat, zu Orhan Akkurt Ende März viel. Der Wechsel geriet zum Glücksfall. So holte 1865 seit der Übernahme durch Akkurt 14 Punkte und schaffte damit das von Abteilungsleiter Marcel Richter ausgegebene Ziel, 40 Punkte zu holen, punktgenau. Dachau hat nun sogar noch die Möglichkeit, Erlbach zu überholen und den 13. Platz zu erreichen.

Das Hinspiel gegen Rosenheim gewannen die Dachauer mit Hängen und Würgen 3:1. Dabei stand es bis zur 85. Minute 1:1. Die Treffer erzielten Martin Schön und Oliver Wargalla (2).

Für Rosenheim geht es noch darum, in die Relegation zu kommen, was lange Zeit unmöglich erschien, da das Team abgeschlagener Tabellenletzter war. Doch mit einer deutlichen Steigerung in den zurückliegenden Wochen gaben die Sechziger die Rote Laterne an den VfB Hallbergmoos ab und besetzen nun den letzten Relegationsrang. Um diesen endgültig zu sichern, genügt den Rosenheimern ein Punkt gegen Dachau.

„Wir wollen das letzte Spiel noch genießen. Und wenn wir mit dem Bus heimkommen, wird es noch ein Abschlussessen mit allen drei Herrenteams geben“, verrät Marcel Richter, der noch anfügte, dass die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren laufen würden. Trainer Orhan Akkurt fügte noch hinzu: „Wir wollen die Saison erfolgreich abschließen und unseren Weg weitergehen.“ (ro)