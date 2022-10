Nach Pleite beim Tabellenführer - TSV Dachau will Vorrunde gegen Rosenheim positiv beenden

Fußball ist ein Ergebnissport, wir haben einfach zu wenig Punkte. Abteilungsleiter Marcel Richter © ro

Nach der 1:3-Niederlage beim Tabellenführer SV Schalding steht für die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 nun Schlusslicht Rosenheim auf dem Programm.

Dachau – Mit dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr, Stadion an der Jahnstraße) wird die Vorrunde abgeschlossen. Vor dem Spiel beim Tabellenführer war der TSV 1865 drei Spiele ohne Niederlage geblieben. Zudem zeigten die Dachauer in Schalding eine beherzte erste Halbzeit – und das mit einem Notkader mit nur 14 einsatzfähigen Feldspielern. Damit dürfte die Marschroute der Weiser-Elf klar sein: Gegen Rosenheimer muss ein Dreier her, um die Vorrunde wenigstens einigermaßen zufriedenstellend abschließen zu können.

Mit momentan nicht gerade üppigen 16 Punkten rangiert der TSV Dachau auf dem ersten Relegationsplatz – da werden Erinnerungen wach an die nervenaufreibende Relegation nach Abschluss der Saison 2021/22.

„Das ist schon ein Endspiel für uns, wir brauchen aus den nächsten fünf Spielen acht bis neun Punkte, das ist klar“, sagt Abteilungsleiter Marcel Richter. „Fußball ist ein Ergebnissport, wir haben einfach zu wenig Punkte auf dem Konto.“ Die Mannschafte habe sich auch in guten Spielen wie gegen Deisenhofen, Kirchanschöring oder Landsberg nicht belohnt. „Aber es waren auch sehr schlechte Spiele dabei wie gegen Ingolstadt, Schwaben Augsburg oder die zweite Halbzeit in Kottern.“ Die Vorrunde bezeichnete Richter als „eher durchwachsen“. Aber der Start in die neue Saison sei nach Relegation und der Kaderzusammenstellung auch nicht einfach gewesen.

Nach sechs Spielzeiten in der Regionalliga stieg Rosenheim in die Bayernliga ab. Und jetzt sind die Rosenheimer wieder Tabellenletzter; mit mickrigen sieben Punkten. Auch der Trainerwechsel von Michael Wallner zu Klaus Seidel brachte nicht viel. Ihren letzten Punkt holten die Rosenheimer am 7. Oktober beim 0:0 in Hallbergmoos. Dennoch: Rosenheim stellt eine Mannschaft, die durchaus Qualität im Kader hat. „Wir dürfen die auf keinen Fall unterschätzen“, warnt 65-Trainer Alexander Weiser. „Um den Anschluss an die Plätze zum direkt Klassenerhalt nicht zu verlieren, ist es extrem wichtig, dass wir das Spiel für uns entscheiden.“ Personell schaut es wieder ganz gut aus, Weiser dürfte den kompletten Kader zur Verfügung haben. (ro)