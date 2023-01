Nach zwei Jahren Zwangspause – Dachauer Junioren-Hallenmeisterschaft ist eröffnet

Die Sturmkicker aus Niederroth präsentierten sich in einem Einlagespiel. Dritter von rechts Schirmherr Günter Dietz, links Rene Uhlemann vom BSJ, Fünfter von links (hintere Reihe) Organisationschef Dirk Bornsbach. Fotos: ro © ro

Die Dachauer Hallenmeisterschaften der Junioren hat begonnen. Am Freitag wurde in Bergkirchen die erste Runde der U19 ausgetragen.

Dachau/Bergkirchen – In einer brechend vollen Halle in Bergkirchen ist am vergangenen Freitag der Startschuss zur 16. Dachauer Hallenmeisterschaft der Junioren und Juniorinnen gefallen. Die Großveranstaltung kann heuer nach zwei Jahren Coronapause wieder stattfinden.

Insgesamt 312 Mannschaften sind in diesem Jahr dabei, beim männlichen Nachwuchs sind es die Altersklassen U8 bis U19, bei den Juniorinnen die Altersklassen U11 bis U17. In Bergkirchen wurde am Freitag die erste Runde der U19-Konkurrenz ausgespielt.

Die Halle in Bergkirchen war zum Turnierauftakt sehr gut gefüllt. © ro

Doch bevor es mit dem Turnierbetrieb losging, präsentierte sich die Inklusionsfußballmannschaft der Sturmkicker Niederroth bei einem Einlagespiel. Formell eröffneten Schirmherr Günter Dietz (Kreisvorsitzender des BLSV und Sportreferent der Stadt Dachau) und Organisationschef das Hallenturnier. Dabei überraschten Dietz und Rene Uhlemann vom Bayerischen Sportbund die Nachwuchskicker mit der Spende von Gutscheinen für Spielbälle (Ergebnisse und weitere Informationen im Internet unter der Adresse https://dah-hm.de). (ro)