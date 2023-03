„Eine Ehre für Deutschland aufzulaufen“: Amar Cekic für Futsal-Nationalmannschaft nominiert

Von: Boris Manz

Amar Cekic spielte zuletzt für den Deutschen Meister Stuttgarter Futsal Club. © Imago/Hartenfelser/foto2press

Amar Cekic ist im DFB-Kader für die anstehenden Futsal-Länderspiele. Der Sommer-Transfer des TSV 1882 Landsberg trifft mit Deutschland auf Schweden.

München – Jetzt läuft es für Amar Cekic. Nach dem geplatzten Wechsel zum TSV 1882 Landsberg sorgt der 30-Jährige vor allem beim Futsal für Furore. Mit dem Stuttgarter Futsal Club spielt der gebürtige Münchner in der Futsal-Bundesliga eine herausragende Runde. Und wird jetzt auch persönlich dafür ausgezeichnet. Der DFB hat den 30-Jährigen erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. „Es ist schon eine Ehre für Deutschland aufzulaufen, das deutsche Trikot zu tragen“, sagt der neue Nationalspieler.

Futsal-Nationalmannschaft: DFB-Coach Marcel Loosveld beobachte Amar Cekic in Hamburg

Als Titelverteidiger gelten die Stuttgarter Futsaler vor den anstehenden Playoffs erneut als heiße Anwärter auf die Deutsche Meisterschaft. Und die starken Leistungen blieben auch Futsal-Bundestrainer Marcel Loosveld nicht verborgen, der für ein Auswärtsspiel zum Zuschauen nach Hamburg kam.

Und der Wochenendausflug sollte sich lohnen: Bereits in der ersten Halbzeit zerlegte der SFC die personalgeschwächten Wakka Eagles mit 13:1, das Spiel wurde kurz darauf abgebrochen. Einer der herausragenden Akteure wieder einmal: Amar Cekic. Im Anschluss kam der Bundestrainer auf ihn zu und lud den „Wirbelwind“ persönlich zur Nationalmannschaft ein. Ein unvergesslicher Moment für den Ex-Pipinsrieder, der zuletzt für Schweinfurt und Freiberg kickte.

Amar Cekic steht vor Länderspiel-Debüt in Schweden: „Sind beim DFB brutal aufgestellt“

Auf sein kurz darauf veröffentlichten Instagram-Beitrag folgten zahlreiche Glückwünsche von Teamkollegen, Freunden und ehemaligen Weggefährten. „Es haben sich echt viele Menschen gemeldet, mir gratuliert und sich für mich gefreut“, sagt Cekic. „Das zeigt mir auch, dass ich in den letzten Jahren irgendwas richtig gemacht habe.“

Dem Ex-Profi winkt jetzt seine erste zehn-tägige Länderspielreise. Die deutsche Auswahl wird zu Beginn ein paar Tage in Frankfurt verbringen und anschließend gehts mit dem Flieger nach Stockholm. Dort trifft das DFB-Team in der WM-Qualifikation auf Schweden, ehe am 18. April in Göppingen das Rückspiel folgt. „Organisatorisch sind die beim DFB brutal aufgestellt“, sagt Cekic lachend, ohne zu sehr ins Detail zu gehen.

Nach Wechselpanne und DFB-Nominierung: Amar Cekic freut sich auf TSV Landsberg

„Jetzt geht‘s in die heiße Phase: Zuerst das wichtige Playoff-Spiel gegen Bielefeld und dann zur Nationalmannschaft“, erklärt Cekic, der mit den Stuttgartern unbedingt die Deutsche Meisterschaft gewinnen will. Im Anschluss freut er sich auf die baldige Zeit beim TSV 1882 Landsberg – trotz des Wechselfehlers, der nicht nur Sascha Mölders auf „10.000 Volt“ brachte.

„Mich reizt Landsberg und der normale Fußball schon extrem“, sagt Cekic. Auf der Tribüne drückt er seinen zukünftigen Teamkollegen jetzt schon die Daumen, das Training besucht er auch so oft wie möglich. (btfm)