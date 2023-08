Neuling Sulzemoos sorgt für Paukenschlag

Teilen

„Alle ziehen mit!“ Der neue Sulzemooser Trainer Bernhard Ahammer (vorn) war mit der Vorbereitung recht zufrieden. © hae

Bezirksliga-Neuling SV Sulzemoos hat aufhorchen lassen: Beim Meisterschaftsfavoriten SV Manching gab es einen 2:1-Sieg.

Sulzemoos – Der SV Sulzemoos hat in der Bezirksliga Nord für einen Paukenschlag gesorgt: Der Aufsteiger gewann am Freitagabend beim Meisterschaftsfavoriten SV Manching mit 2:1. Dabei gelang dem Sulzemooser Stürmer Sebastian Heiß ein Doppelpack, und mit seinem Treffer zum 2:0 ein Tor der Marke „Tor des Monats“.

„Unser Plan ist voll aufgegangen. Ich freue mich riesig für die Mannschaft. Alle haben sich richtig in die Partie reingekniet, egal ob die Anfangsformation, die Einwechselspieler oder auch die Bank an sich“, so SVS-Trainer Bernhard „Berni“ Ahammer nach der Partie.

Der Gast aus Sulzemoos startete vor 200 Zuschauern gut in die Partie, er verzeichnete einen Lattenschuss. Danach wurde der Gastgeber stärker. Richtig gefährlich wurde es für die Abwehr um den erneut überragenden SVS-Keeper Max Kronschnabl nur bei Standardsituationen aus dem Halbfeld heraus. „Aber meine Defensive hat das gut wegverteidigt“, freute sich Ahammer.

Dann kam die Zeit von Neuzugang Sebastian Heiß. Zunächst traf der Torjäger in der 41. Minute aus kurzer Distanz nach einem Abpraller. In der 47. Minute nagelte er das Spielgerät aus rund 40 Metern mit einem Hammer in die Maschen. „So einen Treffer sieht man nicht alle Tage. Das war schon Wahnsinn“, zollte Coach Ahammer seinem Stürmer Respekt.

Manching kam in der 55. Minute durch Abdel Abou-Khalil zum Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht mehr. Der SV Manching hatte eine überzeugende Saisonvorbereitung gespielt, er hatte zuletzt sogar als Bezirksligist den Regionalliga-Absteiger VfB Eichstätt aus dem Pokal gekegelt. „Natürlich gehört etwas Spielglück dazu, aber wir haben die drei Punkte. Mit dem Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Spielen konnte niemand rechnen“, so Ahammer.

Allerdings mussten die Sulzemooser in der 93. Minute die Verletzung ihres Innenverteidigers Yasir Ammar Sami hinnehmen, der sich am linken Knöchel verletzte. Ahammer: „Das ist eine richtig dumme Geschichte für uns, er hat überragend gespielt und ist eine Säule für unsere Abwehr.“