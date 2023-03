Karlsfeld kassiert Niederlage nach früher Führung

In Geretsried mussten Fitim Raci und der TSV Eintracht Karlsfeld eine überraschende Niederlage hinnehmen. © hab

Der zuletzt erfolgsverwöhnte Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat beim abstiegsbedrohten TuS Geretsried nach früher Führung 1:3 verloren.

Karlsfeld – Es ging genauso weiter wie vor der Winterpause: mit jubelnden Karlsfeldern. Auch im ersten Landesliga-Spiel nach der Winterpause lief es zunächst wie am Schnürchen, den Kubilay Celik brachte die sein Team beim TuS Geretsried früh in Führung. Es folgte jedoch nicht der nächste Erfolg, sondern eine unsanfte Landung. Der TSV Eintracht Karlsfeld hat bei den abstiegsbedrohten Geretsriedern am Samstag mit 1:3 verloren.

Nach sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen vor der Winterpause wollten die Karlsfelder nachlegen. Trainer Jay Alkan musste in der Vorbereitung nur eine große Baustelle managen. In der Innenverteidigung fehlen unter anderen Kilian Cuni, Lukas Paunert und Osman Akbulut. Wie Alkan vor der Partie ankündigte, stellte er Mittelfeldspieler Thomas Ettenberger an die Seite von Ivan Ivanovic. Am neuen Defensiv-Duo hat es jedenfalls nicht gelegen, dass nach der frühen Führung durch Celik (2.) wenig zusammenlief.

„Wir sind mit dem kleinen Kunstrasenplatz nicht klargekommen und haben überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden“, sagte Alkan. „Unser Spiel“ bedeutet, sich kontrolliert aus der Defensive nach vorne zu kombinieren. In Geretsried waren lange Bälle gefragt. „Der Gegner war giftig und hat uns keinen Raum gegeben. Wir mussten viel lang spielen“, so Trainer Alkan.

Geretsried biss sich in die Zweikämpfe und glich in der 12. Minute durch Srdan Ivkovic aus. Es blieb ein intensives Duell, in dem zweite Bälle wichtiger waren als die feine Klinge. Die Folge waren viele Fouls. Bis in die 40. Minute holten sich beide Teams jeweils drei Gelbe Karten ab. Der TuS kam mit den Verhältnissen besser zurecht und war vor der Halbzeit zum zweiten Mal erfolgreich: Ivkovic verwandelte einen Elfmeter zum 2:1 (42.). Wenig später kassierte Geretsrieds Marko Dukic eine Zehn-Minuten-Strafe (45.).

Die Karlsfelder starteten in Überzahl in die zweite Hälfte. Doch anstatt ins Spiel zurückzufinden, gelang weiterhin wenig – anders als den Geretsriedern: Adrian Hofherr legte in der 49. Minute nach einer Standardsituation den dritten Treffer nach – und bremste damit die geplante Aufholjagd der Karlsfelder aus. Dass Hofherr frei zum Kopfball kam, passte zu der Leistung der Karlsfelder. „So ein Gegentor sollten wir nicht kassieren“, sagte Alkan.

Seine Mannschaft erholte sich nicht mehr. Weiterhin fehlten die Ideen, um den Gegner vor Probleme zu stellen.

Das einzig Positive war aus Sicht der Gäste, dass Ampfing und Kirchheim ebenfalls sieglos blieben. Der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz ist damit nur um einen Punkt auf fünf Zähler angewachsen. Wenn sich die Karlsfelder allerdings noch ins Aufstiegsrennen einschalten wollen – und das ist das Ziel –, müssen sie am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die SpVgg Landshut anders auftreten.