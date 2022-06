Niederroth Sulzemoos II können Klassenerhalt sichern – Weichs will Aufstieg perfekt machen

Von: Rolf Gercke

Kurz vorm Ziel ist der SV Weichs (im Bild Maxi Nefzger). hab © hab

Am Samstag und Sonntag kämpfen der SV Weichs, der SV Niederroth und die Sulzemooser Reserve ein letztes Mal um den Auf- und Abstieg.

Relegation SV Weichs – FSV Harthof

Sonntag, 14.30 Uhr: Es ist angerichtet. Nach dem spektakulären 5:3-Hinspielsieg in der Landeshauptstadt wollen die Kicker des SV Weichs am Sonntag den Aufstieg in die Kreisliga perfekt machen. Pressesprecher Stefan Langer freut sich auf das Match: „Nur so als Fakt: Wir haben nur eines der letzten 27 Heimspiele verloren.“ Das Selbstvertrauen der SVW-Kicker ist gewaltig, man weiß, was man kann und man weiß, wie man verhindert, dass der Gegner zeigt, was er kann. Und wenn man dann noch über so außergewöhnliche Fußballer wie Muminovic (Langer: „Alen ist der Lewa der Kreisklasse“) verfügt, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen.

Relegation Türk Sport Garching –SV Niederroth

Trifft Sebastian Hüttner auch im Rückspiel für den SV Niederroth ins Schwarze? © hab

Sonntag, 14.30 Uhr: Schon weil man in den zurückliegenden Monaten so intensiv am Spielerkader für die Saison 2022/2023 gefeilt hat, u.a. wurden mit Stefan Vötter, Lukas Schmitt und Lukas Obert drei weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannte und geschätzte Kicker verpflichtet, möchte der SV Niederroth unbedingt das Ticket für ein weiteres Jahr in der Kreisliga lösen. Die Voraussetzungen für einen Gesamterfolg über die Garchinger Türken sind gut, denn Sebastian Hüttners spätes 2:1-Siegtor im Hinspiel hat dem SVN die Chance gegeben, mit einem Remis das Ziel zu erreichen.

Relegation SV WB Allianz – SV Sulzemoos II

Samstag, 12 Uhr: Zwar löst sich die Schockstarre in Sulzemoos ob der verpassten Aufstiegschance der Ersten im Relegations-Halbfinale gegen den FC Hellas München nur langsam, aber nun hat es die Zweite in der Hand, für ein versöhnliches Saisonende zu sorge. Will der SVS II mit so vielen ehemaligen Sulzemooser Helden wie Keeper Franz Klement, den Defensiv-Haudegen Alexander Niedermeyer und Andreas Edelmann sowie Offensiv-Assen wie Stefan Keller und Daniel Wildgruber auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse kicken, muss er die Allianz-Kicker aus deren schmucken Sportzentrum an der Osterwaldstraße in München kicken. Das Hinspiel haben die Sulzemooser Reservisten durch ein spätes Tor von Daniel Wildgruber mit 1:0 gewonnen. (ROLF GERCKE)