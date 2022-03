Niklas Kiermeier von der SpVgg Kammerberg: Lieber Toni Kroos als Usain Bolt

Teilen

Er versucht, im Kopf immer einen Schritt schneller zu sein als der Gegner: Kammerbergs Niklas Kiermeier (r.). Über sein Sprintvermögen sagt er: „Es gibt in der Liga wahrscheinlich keinen langsameren Spieler als mich.“ © Michalek

Niklas Kiermeier ist in der aktuellen Saison zum Führungsspieler der SpVgg Kammerberg gereift. Den 25-Jährigen zeichnet die Schnelligkeit im Kopf aus.

Kammerberg – Das Tempo ist seine Sache nicht. „Der größte Feind der Qualität ist die Eile.“ Dieses Zitat des US-amerikanischen Automobilpioniers Henry Ford ziert die WhatsApp-Statuszeile von Niklas Kiermeier. Der „Spieler der Hinrunde“ der SpVgg Kammerberg bezeichnet die Geschwindigkeit als seine größte Schwäche und sagt mit einem Augenzwinkern: „Es gibt in dieser Liga wahrscheinlich keinen langsameren Spieler als mich.“

Da der 25-Jährige früh erkannte, dass aus ihm kein Sprinter vom Format eines Usain Bolt werden würde, arbeitete er daran, Situationen schneller zu erkennen. „Nikki ist sehr intelligent – auf und neben dem Platz“, sagt Matthias Koston, der Trainer der SpVgg Kammerberg, über seinen Mittelfeldspieler. Kiermeier befindet sich im Schlussspurt seines Lehramtstudiums. An manchen Tagen betreut er nach der Uni Ganztagsklassen. Abends steht dann das Training bei dem Bezirksligisten auf dem Plan. „Das geht sich gut aus“, so Kiermeier, auch wenn er von München bis nach Kammerberg rund 40 Minuten unterwegs ist.

Niki Kiermeier: Schlussspurt als Lehramtsstudent

Seine Leistung leidet nicht unter dieser Belastung – im Gegenteil. „Er hat sich in dieser Saison zum absoluten Führungsspieler entwickelt“, so Koston weiter. Kiermeier überzeugt mit intelligenten Pässen und Laufwegen, aber auch vor dem Tor. Fünf Tore in 14 Einsätzen sind schon drei mehr als in der vergangenen Saison, seiner ersten bei den Kammerbergern. Gemeinsam mit Leander Lask teilt er sich die teaminterne Torjägerkanone. „Nikki hat sich nach dem ersten Lockdown brutal entwickelt. Sein Stellenwert für uns ist enorm“, sagt Koston. Und dies, obwohl Kiermeier die hohe Endgeschwindigkeit fehlt. Er reagiert dafür schneller auf Spielsituation als andere und kann diese technisch lösen.

Eine Sache, die er sich von Toni Kroos abgeschaut hat. „Das ist ein unglaublicher Fußballspieler. Und auch er ist nicht der schnellste. Mich interessiert, wie er Dinge löst“, so Niklas Kiermeier. Kroos gehört unter anderem beim ersten Ballkontakt zur absoluten Weltklasse. Seine Trainer bei Real Madrid oder der deutschen Nationalmannschaft schätzen diese Fähigkeit. Und auch Kiermeier ist von Kroos beeindruckt. „Wenn du eher langsam bist, musst du im Kopf einen Schritt schneller sein. Daran habe ich früh gearbeitet“, sagt er. Er denkt, dass er ein anderer Spieler geworden wäre, wenn er mit schnelleren Beinen gesegnet worden wäre. „Dann hätte ich wahrscheinlich versucht, im Eins-gegen-Eins besser zu werden.“

Auch dem Coach sagt er seine Meinung

Es ist offensichtlich: Der Mittelfeldspieler macht sich Gedanken. Koston sieht Kroos übrigens ebenfalls deutlich besser als große Teile der Fanszene. Dass Kiermeier sich Dinge des Weltmeisters und mehrmaligen Champions-League-Siegers abschaut, ist für ihn geradezu logisch. „Das mit Kroos passt. Nikki ist auch ein Typ, der direkte Zweikämpfe vermeidet, sondern versucht, Situationen mit Auge zu lösen. Auch da sehe ich eine Parallele“, so Koston. Von dessen Leistungssprung ist er nicht überrascht.

Kiermeier ist aber nicht nur kritisch zu sich selbst, sondern auch mit seinem „Vorgesetzten“. Gesprächen mit Koston und möglichen Reibereien geht er nicht aus dem Weg. „Rückmeldung ist wichtig, auch für den Trainer. Das habe ich während des Studiums und als Nachwuchstrainer mitbekommen“, so der 25-Jährige, der seit vier Jahren als Jugend-coach beim ASV Dachau mit A- und B-Jugendlichen zusammenarbeitet. „Ich bin kritisch mit mir selbst, aber auch mit dem Trainer. Wenn ich etwas anders sehe als Matthias, sage ich ihm meine Meinung“ – allerdings nicht vor versammelter Mannschaft, sondern „im Vier-Augen-Gespräch“.

Koston schätzt dies: „Nikki ist gut erzogen und demütig. Und er hinterfragt Dinge kritisch und scheut keine Diskussionen. Aber nur, wenn er weiß, dass seine Argumente Substanz haben.“

Dass der Münchner bei der Spielvereinigung landete, hat mit seinem Trainer zu tun. Beide kennen sich aus der gemeinsamen Zeit beim ASV Dachau. Dort gelang dem Mittelfeldspieler nicht der Durchbruch. Immerhin brachte er es aber auf 19 Landesliga-Einsätze. Koston wusste, dass mehr in ihm steckt. „Er ist ein genialer Fußballer, aber beim ASV hatte er keine Trainer, die auf ihn gesetzt haben“, so Koston. Und Niklas Kiermeier sagt: „Es war Matthias’ Verdienst, dass ich nach Kammerberg gekommen bin.“ Es geht sehr familiär zu, und wir haben hier super Leute“, sagt der 25-Jährige.

Erinnerungen an die Dachauer ,Fabelsaison’

Während er mit einem persönlichen Torbestwert überwinterte, geht es für sein Team um den Klassenerhalt. Die Kammerberger gehen von einem Abstiegsrelegationsplatz aus in das erste Punktspiel des neuen Jahres gegen Pfaffenhofen. „In unserer Tabellensituation kann keiner sagen, dass er seine beste Saison spielt“, so Kiermeier. Er misst eine erfolgreiche Spielzeit am Teamerfolg – losgelöst von der Spielklasse und der eigenen Ausbeute: „Mir wäre es lieber, ich hätte weniger Tore und wir dafür zehn Punkte mehr.“ Die beste Saison habe er mit der Zweiten Mannschaft vom ASV Dachau gehabt, „als wir als Erster in die Kreisliga aufgestiegen sind“, so Kiermeier, der zwölf Tore zu jener Meisterschaft 2019 beisteuerte.

Um diesen Wert in der laufenden Saison anzugreifen, muss er sich in den ausstehenden elf Ligaspielen sputen. Und auch in einem anderen Bereich möchte er zulegen: „Ich bin schon lauter geworden und in Spielen, in die ich gut reinkomme, kann ich helfen. Das Ziel ist aber, auch in nicht so guten Spielen zu pushen. Daran arbeite ich.“ Sollte es ihm gelingen, würden die Kammerberger Chancen auf ein weiteres Jahr Bezirksliga deutlich steigen. (Moritz Stalter)