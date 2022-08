Nullnummer in Erlbach - defensiv verbesserte Dachauer holen einen Punkt beim Aufsteiger

Von: Nico Bauer

Der TSV 1865 Dachau konnte einen Punkt aus Erlbach mitnehmen © Dieter Michalek

Nach zuletzt torreichen Auftritten trennten sich der TSV 1865 Dachau und der SV Erlbach mit 0:0. Die Dachauer fahren auswärts die nächsten Punkte ein.

Dachau – Nach dreimal Torspektakel kam die Nullnummer diesmal für alle ziemlich unerwartet. Letztlich konnte der Bayernligist TSV 1865 Dachau mit dem 0:0 beim SV Erlbach leben, auch wenn das Team aus der Großen Kreisstadt gefühlt als knapper Punktsieger den Platz verlassen hat. Dachaus Trainer Alexander Weiser hatte nach einer intensiven Auftaktwoche mit drei Spielen und drei Punkten von seinen Mannen vor allem defensiv eine Steigerung gefordert – und der Wunsch des Coaches war den Spielern Befehl.

Diesmal stand der TSV 1865 sehr kompakt, die Aktiven brachten sich auch nicht mit Aussetzern um den verdienten Lohn für ihre Leistung. Der SV Erlbach wirkte im Verlauf der 90 Minuten eigentlich nur bei Standards gefährlich. Lediglich nach 25 Minuten kamen die im Offensivbereich eher bieder wirkenden Hausherren zu einem gefährlichen Abschluss aus dem Spiel heraus, aber der Kopfball strich knapp am Tor vorbei. Noch enger zu ging es später bei einem doppelten Eckball, von denen einer mit einem Pfostentreffer endete.

Auf der anderen Seite machten die Dachauer das Spiel, sie taten sich allerdings schwer, gegen zwei dicht aneinandergereihte Viererketten ein Durchkommen zu finden. Immer wieder versuchte es der Gast aus der Distanz – und hatte da auch seine Gefahrenmomente. In der ersten Halbzeit ließ Sebastiano Nappo den Puls der mitgereisten 1865-Fans emporschnellen, als er zwei Haken schlug, das Tor des SV Erlbach dann aber knapp verfehlte (15.).Trainer Weiser bedauerte, dass man zu wenig auf schnelle Flügelwechsel setzte, um so das „Betongebilde“ am Erlbacher Strafraum etwas ins Wanken zu bringen.

Immer wieder hatten die Dachauer Innenverteidiger im Anstoßkreis den Ball am Fuß, sie mussten dann aber auch immer wieder feststellen, dass nach vorne alles zugestellt war. Nach dem Seitenwechsel waren die Dachauer dem ersten Tor näher, sie hätten das 1:0 angesichts des betriebenden Aufwands auch verdient gehabt. Die beste Chance war ein Pfostenkracher von Marcel Kosuch nach einer guten Stunde. Wenig später fehlten bei einem Abschluss des Dachauers Martin Schön auch nur Zentimeter zum Siegtor (76.) in einem intensiven Match.

„Mit einem 0:0 in Erlbach kann man leben“, sagte später TSV-Trainer Alexander Weiser. Natürlich wäre auch der zweite Saisonsieg möglich gewesen, aber eben auch ein Erlbacher Tor. Weiser stellte zufrieden fest, dass die defensive Leistung „stark“ war; hinzu kam, dass man erstmals in dieser Saison keinen neuen Verletzten zu beklagen hatte. Nun hofft Weiser auf eine weitere Woche der personellen Entspannung, bevor dann wieder eine Englische Woche der Bayernliga ansteht. (Nico Bauer)