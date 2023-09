Karlsfeld findet keinen Draht zum Spiel

Auch seine Elfmeterparade half am Ende nicht: Eintracht-Keeper Dominik Krueger. © hab

Landesliga-Spitzenreiter TSV Eintracht Karlsfeld hat seine erste Saisonniederlage kassiert. 1:3 hieß es am Ende gegen den FC Memmingen II.

Karlsfeld – Jetzt hat es auch das letzte Team der Fußball-Landesliga Südwest erwischt. Der TSV Eintracht Karlsfeld hat am Samstag gegen den FC Memmingen II mit 1:3 verloren und damit seine erste Niederlage in dieser Saison kassiert. Die Karlsfelder spielten gegen die Zweitvertretung des Regionalligisten nicht das, was sie leisten können. Der „Draht zum Spiel“ habe gefehlt, kommentierte Trainer Jay Alkan den Auftritt seiner Mannschaft.

Die Karlsfelder wussten, dass die Memminger spiel- und laufstark sind. Das Ziel war, den talentierten Gegenspielern wenig Raum zu geben, um Lösungen zu finden. Doch dies misslang fast über die gesamten 90 Minuten. „Wir waren immer zu spät am Mann. Wir haben sie spielen lassen, egal in welchen Bereich auf dem Platz“, hatte Alkan beobachtet.

In der 12. Minute bereits nutzten die Gäste den Platz. Nach einer unbedrängten Flanke konnte Qazim Prushi im Zentrum völlig ungestört einköpfen. Das ging zu einfach.

Die Karlsfelder hatten zwar ebenfalls Ballbesitzphasen, aber weniger Abschlüsse als in den bisherigen Spielen. Nach einer halben Stunde meldeten sie sich dennoch zurück. Leon Ritter stand nach einer Ecke richtig und spitzelte den Ball über die Linie (30.). Am Spielverlauf änderte der Ausgleich aber nichts. Memmingen blieb das bessere Team und hatte in der 38. Minute die große Chance auf die erneute Führung. Nachdem Osman Akbulut im Strafraum gegen Prushi zu spät gekommen war, versuchte es der Gefoulte beim Elfer selbst. Doch Eintracht-Keeper Dominik Krüger tauchte in die richtige Ecke ab.

Die Karlsfelder hatten sich im bisherigen Saisonverlauf häufig nach dem Seitenwechsel gesteigert. Doch dieses Mal sollte alles wie vor der Halbzeit bleiben. Memmingen war in den entscheidenden Momenten konsequenter – und die Eintracht machte Fehler. In der 50. Minute traf Jonas Eicher den Ball bei einem Klärungsversuch nicht richtig. Dugajin Miroci bedankte sich mit dem zweiten Treffer für die Gäste (50.).

Eine Reaktion der Karlsfelder blieb aus. Auch in der Folge konnte sich die treffsicherste Offensive der Landesliga Südwest nur selten durchsetzen. Eine gute Möglichkeit hatten die Gastgeber dennoch. Abdul Bangura hätte im Strafraum abschließen können, entschied sich aber für einen Haken – und verlor den Ball. Im Gegenzug stellte Musa Youssef in der 83. Minute auf 1:3.

„Damit war das Ding durch“, sagte Alkan, der anfügte: „Um oben mitmischen zu können, war das heute zu wenig.“ Klare Worte des Eintracht-Trainers. Am kommenden Freitag haben die Karlsfelder gegen den FC Kempten daheim die Chance, es besser zu machen.