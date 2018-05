Personalplanungen in Dachau: Christian Roth kickt bald mit seinem Bruder

Neuer Trainer wird Steven Zepeda

Dreieinhalb Abgänge, die wehtun, dafür fünf Neuzugänge, die die Abgänge mehr als ersetzen können – der ASV Dachau und dessen neuer Trainer Steven Zepeda sind gewappnet für die Fußball-Landesligasaison 2018/2019. Nach dem letzten Punktspiel wurde Trainer Frank Peuker im Rahmen einer Feier stilvoll verabschiedet.

Der ehemalige ASV-Spieler Zepeda trainierte in der vergangenen fünf Spielzeiten den Bezirksligisten FC Schwabing, nun tritt er am Stadtwald die Nachfolge von Frank Peuker an. Der langjährige ASV-Coach hatte der Vorstandsmannschaft bereits in der Winterpause mitgeteilt, dass er nach vier Jahren bei den Stadtwäldern eine Auszeit vom Fußball nehmen wolle.

Umso erstaunter war man, als in den vergangenen Tagen das Gerücht aufkam, dass Peuker ein Kandidat für den Trainerposten beim Ligakonkurrenten VfB Hallbergmoos sei. „Sie suchen einen neuen Trainer und er hat sich bei uns durch seine hervorragende Arbeit einen Namen gemacht“, bestätigt ASV-Fußball-Boss Michael Dietrich. Er fügt aber gleich hinzu: „Mein letzter Stand ist, dass sie bei ihm angefragt haben, er hat aber gesagt, dass er eine Auszeit vom Fußball will und braucht und sie sich deshalb auch nimmt. Ich habe Frank als ehrlichen Mensch kennengelernt, der sein Wort hält, deshalb zweifle ich nicht daran.“

Fakt ist: Zepeda tritt in große Fußstapfen, bekommt aber einen interessanten Kader. Ein Glücksfall für den ASV Dachau ist die Familie Roth, denn Kapitän Christian Roth bekommt in der kommenden Saison Gesellschaft von seinem jüngeren Bruder Andreas. Der 26-Jährige führte in der vergangenen Saison das Bayernliga-Spitzenteam SV Pullach als Kapitän aufs Feld. Als flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler bestritt er für die Raben in sechs Spielzeiten, die erste davon in der Landesliga, 198 Punktspiele und erzielte dabei 41 Tore.

„Er ist ein Führungsspieler, den man nicht einfach so bekommt. Eigentlich ist er nicht unsere Kragenweite und wenn die Pullacher die Auflagen für die Regionalliga erfüllen würden, wäre er mit dem Verein aufgestiegen. Aber wir waren hartnäckig und hatten etwas Glück“, sagt Dietrich und erklärt: „Die Familie Roth ist fußballaffin. Christian hat oft bei ihm und Andreas oft bei uns zugeschaut. Ich habe ihn in den vergangenen Jahren mehrfach angesprochen, in der letzten Winterpause spürte ich dann erstmals, dass was gehen könnte.“

Der Grund: Andreas Roth pendelte von Dachau nach Pullach. Während er sich auf das Staatsexamen vorbereitete, war das möglich. „Nun geht er ins Referendariat. Er will sich auf den Job konzentrieren und das ist unser Glück“, so Dietrich.

Andreas Roth ist aber nicht der einzige hochkarätige Neuzugang: Vom Bayernligist FC Ismaning kommt Korbinian Beck. Der 27-jährige Verteidiger ist auf der Außenbahn einsetzbar und als Nachfolger von Alexander Delpy eingeplant. „Alexander steht zwar nach wie vor im Kader, allerdings nur als Stand-by-Spieler. Er kann aufgrund seiner beruflichen Situation nicht trainieren, würde aber, so wie Ende der vergangenen Saison, im Notfall aushelfen“, sagt Dietrich.

Wie in Delpy sieht er auch in Beck einen erfahrenen Spieler und „klasse“ Typ. „Er hat mit Memmingen in der Regionalliga und danach in Sonthofen und zuletzt in Ismaning in der Bayernliga gespielt. Seine sportlichen Qualitäten stehen außer Frage. Uns ist aber auch wichtig, dass die Neuzugänge charakterlich ins Team passen und und bei ihm passt das hervorragend“, so Dietrich weiter.

Die beiden Stürmer Timo Aumayer (TSV Ottobrunn) und Marcel Berger (SC Fürstenfeldbruck) sowie Abwehrspieler Milos Kobilarov (SpVgg Feldmoching) wechseln aus der Bezirksliga zum ASV Dachau, wobei jeder der drei mindestens auf Landesligaerfahrung zurückgreifen kann. Der 22-jährige Berger lief für Sonthofen und Kottern sogar in der Bayernliga auf. „Er ist noch jung, hat aber viel Potenzial und wird uns auf der offensiven Außenbahn helfen“, sagt Dietrich.

Den fünf Neuzugängen stehen ein halber Abgang (Delpy) sowie drei feste Abgänge gegenüber. Lukas Schmitt wechselt zum Bezirksligisten SV Sulzemoos, Stefan Vötter zum Lokalrivalen TSV 1865 Dachau in die Bayernliga (wir berichteten).

Maximilian Kreitmair geht noch einen Schritt weiter, er läuft in der kommenden Saison für den Regionalliga-Aufsteiger SV Heimstetten auf. „Er hat die Chance, Regionalliga zu spielen. Da legen wir ihm natürlich keine Steine in den Weg“, sagt Dietrich und ergänzt: „Natürlich schmerzen die Abgänge, wir sehen das aber mit einem lachenden und weinenden Auge denn: Wenn die Spieler nach oben gehen, heißt das ja auch, dass wir viel richtig gemacht haben.“

Die Landesliga-Fußballer des ASV Dachau sind also gewappnet und gerüstet für die anstehende Landesliga-Saison 2018/2019, abgeschlossen sind die Planungen für die Spielzeit aber noch nicht. „Wir sind noch in Gesprächen“, sagt Abteilungsleiter Michael Dietrich.