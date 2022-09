Personalprobleme in der Offensive - SpVgg Kammerberg glaubt in Pfaffenhofen an ihre Chance

Unbequem im Zweikampf will die SpVgg Kammerberg auch gegen Pfaffenhofen sein. © lehmann

Die SpVgg Kammerberg trifft auswärts auf den FSV Pfaffenhofen. Dabei muss die Koston-Elf allerdings auf mehrere Offensiv-Akteure verzichten.

Kammerberg – In den vergangenen Spielzeiten wurde der FSV Pfaffenhofen von den Trainern der Konkurrenz in den erweiterten Favoritenkreis gehoben, die Erwartungen konnten die Ilmstädter aber nicht ganz erfüllen. In dieser Saison sind sie von Beginn an vorne dabei. Für die SpVgg Kammerberg bedeutet dies: Sie muss sich am heutigen Samstag ab 13 Uhr gewaltig strecken.

Und in den Schlüsselsituationen cleverer sein als in den vergangenen beiden Spielen, denn da fehlte trotz guter Leistung das, worauf es im Fußball ankommt: das Ergebnis.

Die Kammerberger gingen gegen Feldmoching (0:3) und in Neuperlach (2:3) leer aus. Doch so deutlich und ernüchternd die Ausbeute auch war, die Mannschaft von Trainer Matthias Koston konnte mit den beiden Topteams mithalten. Mit Pfaffenhofen geht es nun gleich gegen das nächste Team, das oben mitspielt. Es sieht so aus, als könnte der FSV Pfaffenhofen – in der dritten Saison von Gerhard Lösch trainiert – erstmals ihre PS von Beginn an auf den Rasen bringen. Die individuelle Klasse ist unbestritten. „Pfaffenhofen hat Leute in seinen Reihen, die Spiele im Alleingang entscheiden können“, sagt Koston: „Doch die haben wir auch.“

Einer von den Kammerberger Unterschiedsspielern ist Niklas Kiermeier, doch der wird die nächsten Spiele verpassen. „Er hat sich in Neuperlach einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen. Ich rechne mit ungefähr drei Wochen. Für unser Spiel ist das natürlich nicht das Beste“, sagt Koston. Mit Leander Lask fällt ein weiterer Offensivspieler länger aus. Hinter Jascha Beck und Maxi Richter stehen Fragezeichen.

Trotz der nicht optimalen Personalsituation glauben die Kammerberger an ihre Chance. Zum einen, weil sie trotz der beiden Niederlagen gegen Feldmoching und Neuperlach gute Leistungen zeigten. Zum anderen, weil der Kader breit aufgestellt ist. „Wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die punkten will“, sagt Matthias Koston.

Ob dies gegen die zuletzt viermal in Folge siegreichen Pfaffenhofener reicht, wird sich am Samstagnachmittag zeigen. (Moritz Stalter)