Pipinsried: Auswärtsspiel bei Greuther Fürth - „Pipi“ will den Klassenerhalt klar machen

Teilen

Beherzt zur Sache gingen beide Teams im Hinspiel (0:2). Im Bild links Niko Jelisic, rechts Rodney Elongo Yombo.FOTO: HAE © BRUNO HAELKE

Pipinsried will bei den schwächelnden Fürthern den Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Bei den Mittelfranken ist die Situation im Abstiegskampf noch brisanter.

Pipinsried – Seit Mittwoch ist klar: Der FC Pipinsried kann nicht mehr auf direktem Wege aus der Fußball-Regionalliga Bayern absteigen. Das ist nach der 0:2-Pleite der U 23-Mannschaft des Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth gegen den SV Heimstetten nicht mehr möglich, elf Punkte Vorsprung können in drei noch drei ausstehenden Partien nicht mehr verspielt werden.

Erledigt ist das Thema Abstieg in Pipinsried aber noch nicht, der letztjährige Aufsteiger aus dem Dachauer Hinterland könnte noch auf einen Abstiegs-Relegationsplatz abrutschen. Um auch da vorzeitig klar Schiff zu machen muss der FCP am heutigen Samstag (Anstoß: 14 Uhr) in Burgfarnbach gegen die SpVgg Greuther Fürth U 23 gewinnen.

Zwei Punkte benötigen die Ilmtaler aus den restlichen drei Spielen, um sich die nervenaufreibende Relegation zu ersparen. Die zweite Halbzeit vom Match am vergangenen Dienstag gegen den Tabellenführer aus Bayreuth sollte den Pipinsriedern – trotz der 1:2-Niederlage – Mut machen. Nach einer indiskutablen Leistung im ersten Spielabschnitt zeigten die Mannen von FCP-Trainer Andy Pummer nach der Pause, wozu sie in der Lage sind.

Mit Herz, Mut und Laufbereitschaft boten sie dem Ligaprimus ordentlich Paroli, auch wenn es zu einem Punktgewinn nicht gereicht hat.Das Match gegen die Bundesliga-Reserve der Franken wird natürlich ein komplett anderes, allerdings haben die Pipinsrieder im Verlaufe der Saison, speziell in der Rückrunde, gezeigt, dass sie Abstiegskampf können. Siege gegen die Mitkonkurrenten aus Eltersdorf, Memmingen, Schalding, Heimstetten und Rain zeugen von der guten Nervenstärke des Landkreisteams.

Andreas Pummer legt den Fokus auf das eigene Spiel

FCP-Coach Pummer möchte sich deshalb auch gar nicht zu sehr mit den Franken beschäftigen, „da man ohnehin nie so genau weiß, wer von den Profis abgestellt wird. Wir müssen auf uns schauen, müssen unser Ding machen. Dann wird es für jede Mannschaft in der Liga schwer, uns zu schlagen.“ Und weiter: „Jetzt müssen wir auch den letzten Schritt noch machen. Wie es gegen Greuther Fürth geht, hat uns Heimstetten gezeigt.“

Welche Taktik er sich mit seinem Co-Trainer Emanuel Jozic diesmal ausgedacht hat, wollte er natürlich nicht preis geben. „Der Gegner liest natürlich mit, deshalb werde ich dazu nichts sagen. Wir werden uns aber bestimmt was einfallen lassen“, meint Pummer mit einem Augenzwinkern.

In den letzten Partien setzten die Franken den einen oder anderen Profi aus der ersten Mannschaft ein, allerdings sah mit Abdourahmane Barry einer jener Spieler im Spiel gegen Heimstetten die Ampelkarte.Dass die Mannschaft von SpVgg-Coach Petr Ruman richtig gut kicken kann, diese Erfahrung haben die Ilmtaler im Hinspiel machen müssen. Das Match in Pipinsried gewannen die Franken mit 2:0. Von den letzten drei Duellen mit Fürth gewann der FC Pipinsried keines (Torverhältnis 3:11).

Allerdings erinnern sich die Pipinsrieder gerne an das Match im Juni 2017, als die Ilmtaler gegen eine mit Bundesliga-Profis gespickte Mannschaft der SpVgg im Fürther Ronhof mit 3:2 gewann und damit in den Regionalliga-Aufstieg perfekt machte. Im Ronhof wird es am heutigen Samstag keinen Regionalligafußball geben, da dort der Bundesligist Borussia Dortmund seine Visitenkarte abgibt. (Bruno Haelke)