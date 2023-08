Pipinsried dankt Tormann Witetschek

Im Elfmeterschießen behielten die Pipinsrieder am Dienstagabend im Pokal-Auftaktspiel die Oberhand. In dieser Szene sind die FCP-Kicker guter Dinge – ihr Torwart Daniel Witetschek hat gerade einen Rosenheimer Strafstoß pariert. © Bruno Haelke

Der Bayernligist FC Pipinsried steht in der zweiten Runde des Toto-Pokal-Wettbewerbs. Er setzte sich beim TSV 1860 Rosenheim mit 6:4 nach Elfmeterschießen durch.

Pipinsried – Der FC Pipinsried ist am Dienstagabend in die zweite Runde des Bayerischen Toto-Pokals eingezogen. Der Bayernligist aus dem Dachauer Landkreis setzte sich mit einem 6:4- Sieg nach Elfmeterschießen beim Landesligisten TSV 1860 Rosenheim durch. Nach 90 Minuten stand es 1:1.

Dank eines überragenden Keepers Daniel Witetschek steht Pipinsried in der zweiten Pokalrunde. Im Elfmeterschießen parierte er gleich den ersten Schuss. Da seine Kameraden Angelo Mayer, Florian Benko, Daniel Gerstmayer, Benedikt Wiegert und Philipp Federl allesamt trafen, siegte der Bayernligist in der Endabrechnung mit 6:4.

In den vorangegangenen 90 Minuten hatte der Gast aus dem Dachauer Hinterland lediglich zwei Chancen, die beide aus einer Ecke heraus entsprangen. Die erste nutzte Benedikt Lobenhofer in der 50. Minute per Kopf, mit der zweiten Chance scheiterte Fabian Willibald ebenfalls per Kopf am glänzend reagierenden TSV-Keeper Oleksandr Titov.

Dessen Torhüter-Pendant auf Pipinsrieder Seite, Daniel Witetschek, durfte sich im zweiten Spielabschnitt gleich zwei Mal mit überragenden Paraden in Szene setzen. Glück also, dass der FCP nicht schon nach der regulären Spielzeit als Verlierer dastand.

FCP-Coach Martin Weng hatte wie angekündigt zahlreiche Änderungen in der Anfangsformation vorgenommen. Im Tor stand Daniel Witetschek erstmals nach seiner Fußverletzung. Im Mittelfeld und Angriff kamen mit Bleron Pirku, Sebastian Keßler, Benedikt Wiegert, Semih Coklar und Marvin Jike gleich fünf Spieler zum Zuge, die am vergangenen Samstag beim 3:0- Sieg gegen den FC Deisenhofen nicht in der Startformation gestanden waren. Das Verletzungspech bleibt den Pipinsriedern aber weiterhin treu, den Bleron Pirku verletzte sich in der zweiten Halbzeit an der Wade. Für einen Einsatz am Samstag sieht es derzeit nicht gut aus.

„Wir haben das Spiel gewonnen, das steht erst einmal unter dem Strich. Wenn man ohne Spannung ins Spiel geht, dann wird es auch gegen Gegner schwer, die eine Klasse tiefer Spieler“, sagte FCP-Trainer Martin Weng. „Ich mache den Jungs aber keinen großen Vorwurf. Allerdings sollte man das Ganze schon als Mahnung sehen, dass wir so am kommenden Wochenende nicht auftreten sollten.“