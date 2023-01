FC Pipinsried: „Erfolgserlebnisse schaffen“

Die neue Nummer eins zwischen den Pfosten: Daniel „Witte“ Witetschek. © hae

Fußball-Regionalligist FC Pipinsried testet gegen zwei Bayernligisten: Garching und Dachau 1865. Der neue Spielertrainer Herbert Paul wird erstmals mitmischen.

Pipinsried – Zum Aufgalopp in die Frühjahrsrunde bestreitet Fußball-Regionalligist FC Pipinsried sein erstes Vorbereitungsspiel an diesem Sonntag um 13 Uhr beim Bayernligisten VfR Garching. Zwei Tage später sind die Pipinsrieder zu Gast beim TSV Dachau 1865 (Dienstag/19.30 Uhr/Sportpark Ost). Für den vom Abstieg bedrohten FCP geht es in erster Linie darum, Selbstvertrauen für die Punktspiele zu tanken.

Mit zwei Bayernligisten innerhalb von drei Tagen als Gegner startet der FCP knackig in die Vorbereitung. „Wir müssen Erfolgserlebnisse schaffen“, fordert der neue Trainer der Pipinsrieder, Herbert Paul, von seinem Team. Mit der bisherigen Vorbereitung ist der Ex-Löwe zufrieden. „Alle ziehen sehr gut mit, die Bereitschaft ist da.“

Derzeit trainieren die Pipinsrieder auf dem neuen Kunstrasenplatz in Indersdorf. Dieser bietet unter den gegebenen Umständen eine optimale Trainingsmöglichkeit. Für Paul selbst gilt es, nach seinem Kreuzbandriss wieder in den normalen Trainingsalltag zu kommen. „Klar, das Knie zwickt hier und da noch mal, aber das ist normal. Auf Kunstrasen zu trainieren ist nicht immer so einfach, aber die Herausforderung wird angekommen“, sagt Paul. „Es wird täglich besser, zudem absolviere ich natürlich noch weitere Reha-Übungseinheiten.“

Verzichten muss Paul auf Stürmer Marvin Jike, der unter Knieproblemen leidet. Hier soll ein MRT in den kommenden Tagen für Klarheit sorgen. Claudio Milican hat Wadenprobleme, sein Einsatz ist fraglich. Nach den Abgängen der Routiniers Felix Thiel (Tor) und Bernard Mwarome (Abwehr) müssen sich die Pipinsrieder neu aufstellen, einziger Neuzugang ist Spielertrainer Herbert Paul. Das Tor hüten wird nun Sommerneuzugang Daniel „Witte“ Witetschek, der aus Landsberg nach Pipinsried kam. Der in Schrobenhausen beheimatete Witetscheck hat das volle Vertrauen der Mannschaft und der Verantwortlichen des FCP.