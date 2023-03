FC Pipinsried leidet an extremer Angriffs-Flaute

Die Ansbacher Defensive mit Tormann Sebastian Heid hatte die Pipinsrieder Angriffsbemühungen stets im Griff. Beim 1:0 assistierte Heid unfreiwillig. © Bruno Haelke

1:1 im Heimspiel gegen Ansbach ist zu wenig: Der abstiegsbedrohte Regionalligist FC Pipinsried tritt auf der Stelle - und leidet an seiner Angriffsschwäche.

Pipinsried – Das war weder Fisch noch Fleisch: Nach einer mäßigen Regionalliga-Partie ist der abstiegsbedrohte FC Pipinsried im Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach am Samstag nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der Abstand zu den Relegationsplätzen beträgt weiter fünf Punkte, der FCP tritt damit weiter auf der Stelle.

Der FC Pipinsried schießt einfach keine Tore mehr. Gegen Ansbach gelang FC-Mittelstürmer Marvin Jike zwar der erste Treffer nach drei Spielen, allerdings haben die Pipinsrieder in 26 Spielen nur 26 Tore erzielt – zu wenig im Kampf gegen den Abstieg. Sogar der Tabellenletzte aus Heimstetten hat sechs Treffer mehr auf seinem Konto.

Die Angriffsschwäche war auch am Samstag in der Begegnung in der mit 175 mäßig gefüllten Pipinsrieder Hazrolli-Arena unübersehbar. Pipinsried fehlte speziell in der Box der entscheidende Punch, darüber waren sich FCP-Spielertrainer Herbert Paul und sein Co-Trainer Enver Maltas einig. Es habe einfach der unbedingte Wille gefehlt, den Ball über die Linie zu drücken, so die beiden Coaches nach der Partie unisono.

Kämpferisch war den Gastgebern kein Vorwurf zu machen. Jeder Spieler gab alles, jeder Zweikampf wurde angenommen – aber eben nur bis zum Strafraum. Das 1:0 durch Marvin Jike in der 12. Minute kam nach einem Geschenk von SpVgg-Keeper Sebastian Heid zustande, der den Ball Jike beim Spielaufbau völlig unbedrängt in die Füße spielte. Der FCP-Stürmer hatte keine Mühe, den Ball aus zwölf Metern im leeren Gästetor unterzubringen.

Im Anschluss folgten ein paar Halbchancen, die nichts einbrachten. Nach dem Gegentor entwickelte der Gast ebenfalls etwas mehr Vorwärtsdrang, der in der 30. Minute mit einem schön herausgespielten Treffer durch Niklas Seefried endete.

Von einer rasanten Regionalligapartie war man allerdings weit entfernt. Phasenweise konnte man den Eindruck haben, dass es sich um ein Freundschaftsspiel handelte. Gegen diesen Eindruck hatte aber Schiedsrichter Thomas Ernsperger etwas, der in der überaus fairen Partie sieben Mal den gelben und zwei Mal den gelb-roten Karton zückte.

Positiv auf Pipinsrieder Seite war die Premiere von Spielertrainer Herbert Paul. In seinem ersten Pflichtspiel nach seinem Kreuzbandriss im Dezember 2021 spielte der Ex-Löwe eine solide Partie. Dass es für ihn eine durchaus emotionale Geschichte war, sagte er nach dem Schlusspfiff. „Es war für mich nach der langen Verletzungszeit schon etwas Besonderes. Ich muss zugeben, dass ich beim Einlaufen eine Gänsehaut hatte und eine kleine Träne verdrücken musste. Es war einfach überwältigend, wieder auf dem Platz stehen.“

Pauls Ansbacher Amtskollege Christoph Hasselmeier gab zu, dass es „bestimmt kein gutes Regionalligaspiel war. Das erste Tor schenken wir her, ansonsten hatten wir in 90 Minuten wenig Probleme.“ Das Remis gehe in Ordnung. FCP-Co-Trainer Enver Maltas fasste das Match folgender Maßen zusammen: „Wir hatten uns viel vorgenommen. Aber uns hat die Durchschlagskraft gefehlt. Kämpferisch kann ich meinen Jungs nichts vorwerfen.“

Nachdem sich FC-Verteidiger Benedikt Lobenhofer in der Nachspielzeit bei einer Aktion gleich zwei Gelbe Karten einfing, wird er seiner Mannschaft am kommenden Wochenende beim Spiel in Heimstetten gegen Türk Gücü München fehlen. So langsam gehen dem FC Pipinsried die Spieler aus, denn mit den Dauerverletzten Simon Rauscheder (Wadenbeinbruch) und Daniel Jelisic (Syndesmosebandriss im Sprunggelenk) sowie den gesperrten Faton Dzemailji und Benedikt Lobenhofer fehlen gleich vier Stammspieler.