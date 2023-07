Pipinsried macht’s spannender als nötig

Also ich find’s zum Schreien: Tim Greifenegger (links) und Torschütze Daniel Gerstmayer nach dem frühen Führungstor. © Bruno Haelke

Knapp mit 2:1 hat sich der Bayernligist FC Pipinsried bei Aufsteiger Kirchheimer SC durchgesetzt. Das Siegtor fiel erst in der Nachspielzeit.

Pipinsried – Durch einen Last-Minute-Treffer von Neuzugang Philipp Federl hat der FC Pipinsried sein Auswärtsspiel am Mittwochabend beim Kirchheimer SC mit 2:1 gewonnen. Nach dem 4:1- Auftakterfolg gegen den TSV Nördlingen bleibt der Dorfclub auch im zweiten Spiel der Bayernliga-Saison siegreich.

Doch die Pipinsrieder bezahlten den zweiten Sieg im zweiten Spiel teuer. Co-Trainer Jochi Müller musste Anfang der zweiten Halbzeit mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden – eine genaue Diagnose steht noch aus. „So richtig kann ich mich über den Sieg nicht freuen. Ich hoffe nur, dass es nichts Schlimmeres bei Jochi ist“, sagte der Pipinsrieder Trainer Martin Weng direkt nach dem Match. Da auch Daniel Jelisic bereits nach 30 Minuten mit Leistenproblemen passen musste, brachen dem FCP die zentralen Mittelfeldspieler weg. Entsprechend konnte sich Aufsteiger Kirchheim im zweiten Spielabschnitt besser in Szene setzen.

Bis zur Pause hatte der Gast aus Pipinsried das Spiel im Griff, die 1:0- Führung durch das frühe Tor von Daniel Gerstmayer war hochverdient. Der Pipinsrieder Torjäger brauchte eine butterweiche Flanke von Kevin Gutia aus kurzer Distanz nur noch einnicken.

Was aber die Pipinsrieder Angreifer darüber hinaus in der ersten Halbzeit an Chancen verballerten, ging schon fast nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut. In der 4. Minute verstolperten Daniel Gerstmayer und Kevin Gutia beide gleich zwei Mal bei einem Doppelpass freistehend. In der 8. Minute traf Fabian Benko nur das Außennetz. Nach 13 Minuten scheiterte zunächst Fabian Benko am Kirchheimer Keeper Ivan Babic, den Abpraller konnte Tim Greifenegger völlig freistehend aus kurzer Distanz per Kopf nicht verwerten. Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff scheiterte erneut Fabian Benko, nur eine Minute später schaffte es Daniel Gerstmayer nicht, seinen Doppelpack zu schnüren.

„Wir hätten bereits in der ersten Halbzeit den Sack zumachen müssen. So haben wir den Gegner am Leben gehalten“, stellte der Pipinsrieder Trainer Martin Weng nach dem Match fest.

Die Quittung bekam der Gast nach einer Stunde Spielzeit, als Korbinian Vollmann aus sieben Metern freistehend per Kopf zum Ausgleich einnickte. In der Folge kam der Gastgeber besser ins Spiel, richtig zwingende Chancen hatte der Aufsteiger allerdings nur wenige.

So traf Pipinsried noch einmal: In der dritten Minute der Nachspielzeit köpfte Philipp Federl eine gut getimte Flanke von Wiggerl Räuber per Kopfballaufsetzer ein. KSC-Keeper Ivan Babic sah dabei allerdings alles andere als gut aus.

Unter dem Strich bleibt ein aufgrund der Vielzahl hochkarätiger Chancen verdienter Sieg des FC Pipinsried. In der zweiten Halbzeit kam der Gastgeber zwar besser in die Partie, ihm fehlte aber der letzte Kick in der Box.