Pipinsried und Prijovic trennen sich einvernehmlich – sportliche „Tendenz nicht frühzeitig erkannt“

Von: Sebastian Isbaner

Sondergenehmigung erhalten: Pipinsrieds Spielertrainer Niko Jelisic übernimmt die Rolle als Cheftrainer. © Bruno Haelke

Der FC Pipinsried und Trainer Miljan Prijovic gehen getrennte Wege. Grund dafür waren allerdings nicht die Resultate der letzten Wochen.

Pipinsried - Der FC Pipinsried befindet sich in der Abwärtsspirale. Nach sieben Spielen in Folge ohne Dreier rutschte der FCP in der Regionalliga Bayern auf den 17. Tabellenplatz ab und steht damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Nun wurde nach der 0:4-Auswärtspleite die Trennung von Trainer Miljan Prijovic bekannt gegeben. Grund dafür waren allerdings nicht die Ergebnisse der letzten Wochen.

FC Pipinsried: Aus privaten Gründen - Miljan Prijovic verließ den FCP auf eigenen Wunsch

Das bestätigte der sportliche Leiter des FC Pipinsried, Tarik Sarisakal, im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fußball-Vorort: „Miljan kam vor Wochen schon auf uns zu und hat den Wunsch geäußert, dass er sich aus privaten Gründen verändern möchte. Wir sind dem nachgekommen, weil die Zusammenarbeit gut war und wir ein sehr gutes Verhältnis zu Miljan haben. Ich will mich da auch nochmal bei Miljan bedanken.“

Prijovic war das letzte Mal gegen Buchbach aktiv auf der Trainerbank. Beim Keller-Krimi gegen Illertissen war der 46-Jährige bereits nicht mehr Teil des Trainerteams beim Regionalligisten. „So wie es jetzt dargestellt wurde, dass die Trennung nach diesem Ergebnis in Augsburg zustande kam, war es nicht. Da wird der Miljan in ein Licht gerückt, was überhaupt nicht so ist“, beteuerte Sarisakal.

Trainerwechsel: Sondergenehmigung erhalten - Jelisic übernimmt Cheftrainer-Posten beim FCP

Dass die Meldung erst jetzt kundgetan wurde, hat einen anderen Grund. Die Verantwortlichen des FCP warteten mit der Verkündung des Abschieds von Trainer Prijovic, bis die Sondergenehmigung für Nikola Jelisic eingetroffen war. Diese war notwendig, Jelisic als Cheftrainer vorzustellen, da dieser keinen A-Schein besitzt. Diese Lizenz ist nämlich erforderlich, um in der Regionalliga als Trainer fungieren zu dürfen.

Diese Sondergenehmigung hat Jelisic nun erhalten. Der 27-Jährige ist damit bis Ende der Saison dazu berechtigt, die Mannschaft als Spielertrainer zu begleiten. Ihm zur Seite steht weiterhin Co-Spielertrainer Pablo Pigl. Eine Neuverpflichtung plant die Vereinsführung nach dem Abschied von Prijovic nicht. „Das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge.“

Regionalliga Bayern: Nach Abwärtsspirale - Pipinsried will gegen Heimstetten das Ruder herumreißen

Mit dem Trainerduo wollen die Pipinsrieder wieder raus aus der Gefahrenzone kommen. Dafür bedarf es eine Steigerung vom ganzen Team. Mit sieben sieglosen Spielen in Folge zeichnet sich ein eindeutiger Abwärtstrend ab. „Wir haben die komfortable Situation leichtfertig hergegeben. Wir haben angefangen, in dieser Phase Fehler zu machen und die Tendenz nicht frühzeitig erkannt. Wir haben Signale gesendet, aber es wurde nicht umgesetzt und viele Ergebnisse schön geredet. Das hat uns dann eingeholt“, sagt Sarisakal.

„Wenn du gut spielst und keine Punkte holst, dann ist es ein schleichender Prozess. Es entwickelt sich eine Abwärtsspirale, die dazu führt, dass wir letztendlich schlecht spielen und keine Punkte holen. Da ist die Frage, was passiert ist. Und das gilt es nun aufzuarbeiten.“ Im nächsten Spiel treffen die Pipinsrieder im Abstiegs-Krimi nun auf den Vorletzten der Liga aus Heimstetten. Mit drei Punkten könnte der FCP die Gefahrenzone wieder verlassen. Im Anbetracht auf die kommenden Gegner, den SV Wacker Burghausen und die Amateure des FC Bayern München, ist ein Sieg zu Hause gegen den SV Heimstetten Pflicht. (Sebastian Isbaner)