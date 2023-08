„Müssen einfach mehr tun“ - Der FC Pipinsried tritt in der Bayernliga auf der Stelle

Doppelt hält besser: Philipp Federl (links) und Kevin Gutia stoppen den Kirchanschöringer Erich Kirchgessner. © Bruno Haelke

1:1 beim SV Kirchanschöring: Der Bayerligist FC Pipinsried reiht derzeit Unentschieden an Unentschieden, er tritt auf der Stelle.

Pipinsried – Der FC Pipinsried hat am Samstag beim 1:1 in Kirchanschöring einen Punkt mitgenommen. Es war bereits das vierte Remis in acht Spielen.

„Mit dem Punkt kann ich trotzdem leben, zufrieden bin ich aber nicht.“

Der FC Pipinsried tritt damit auf der Stelle. Er ist nun seit fünf Spieltagen sieglos. „Unter dem Strich war das Remis verdient, aber müssen einfach mehr tun“, so FCP-Trainer Martin Weng nach dem Spiel. „Mit dem Punkt kann ich trotzdem leben, zufrieden bin ich aber nicht.“

Sein Trainerkollege Mario Demmelbauer vom SV Kirchanschöring dagegen sah seine Mannschaft gegenüber dem letzten Heimauftritt beim 0:0 gegen Ismaning verbessert: „Es war eine super Reaktion. Die Jungs haben alles reingehauen.“

Wechsel im Pipinsrieder Kasten

Beim FCP gab es im Vergleich zum letzten Spiel einige Änderungen. Im Tor stand Daniel Witetschek für Maximilian Retzer. „Im letzten Spiel gegen Erlbach war es zu ruhig. Daniel hat sehr gut trainiert, zudem dirigiert er lautstärker als Max. Er hat seine Chance verdient, es ist aber noch nicht das letzte Wort in der Torwartfrage“, so Coach Weng zum unerwarteten Wechsel auf der Torwartposition. Auf dieser Position haben die Pipinsrieder die geringste Sorge, denn beide Keeper präsentieren sich derzeit in einer guten Verfassung.

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Daniel Jelisic spielte der 18-jährige Bleron Pirk auf dieser wichtigen Position in der Zentrale. Der Youngster machte seine Sache ordentlich, konnte aber kaum Akzente setzen. Für Pirku kam im Laufe der zweiten Halbzeit Pablo Rodriguez-Benitez, der etwas dynamischer wirkte.

Im Sturm standen dieses Mal Marvin Jike und Fabian Benko. In der weitestgehend zerfahrenen Partie mit vielen Zweikämpfen und genauso vielen Fehlpässen hingen die Spitzen jedoch zumeist in der Luft. Allerdings hat man speziell bei Jike den Eindruck, dass bei ihm noch wesentlich mehr gehen könnte. Der Modellathlet hat alle Möglichkeiten, er macht nur nach Meinung vieler Pipinsrieder zu wenig daraus.

Offensiv-Akzente durch Jungspunde

Mitte der zweiten Halbzeit wurde das Duo Jike/Benko gegen Benedikt Wiegert und Daniel Gerstmayer ausgewechselt. Die beiden jungen Spieler, Wiegert ist 22 Jahre und Gerstmayer 20, konnte in der Offensive einige Akzente setzen.

Der Gastgeber ging nach einem von Benedikt Lobenhofer unhaltbar abgefälschten Schuss von Simon Jauk glücklich in Führung (31.). Nach einer Ecke von Sebastian Keßler bekam die Kirchanschöringer Abwehr den Ball nicht unter Kontrolle, das Spielgerät wurde zur Flipperkugel. Doch FCP-Kapitän Simon Rauscheder behielt die Übersicht und bugsierte den Ball dann mit Hilfe des Innenpfostens in die Maschen.

Kein Siegtreffer in der zweiten Hälfte

Beide Teams hatten einige Chancen in der zweiten Halbzeit. Jeder der 460 Zuschauer hatte das Gefühl, dass derjenige, der das nächste Tor schießen würde, auch als Sieger vom Platz gehen würde. Die größte Chance hatte FCP-Akteur Philipp Federl kurz vor dem Abpfiff, als er einen Ball akrobatisch aus sechs Metern noch aufs Tor brachte. Doch es fehlte der Druck, SVK-Keeper Egon Weber hatte keine Mühe. Unter dem Strich blieb ein gerechtes 1:1- Unentschieden, das keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft. (Bruno Haelke)