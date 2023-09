Pipinsried wirft auch Burghausen aus dem Pokal

Teilen

Doppeltorschütze plus Elfer versenkt: Optimaler Abend für Benedikt Wiegert. © Bruno Haelke

8:7 nach Elfmeterschießen: Der FC Pipinsried steht nach dem Sieg über den Regionalligisten SV Wacker Burghausen im Viertelfinale des Bayerischen Totopokals.

Pipinsried – Nach dem TSV 1860 Rosenheim und dem FC Memmingen hat der FC Pipinsried auch den dritten Gegner aus dem Weg geräumt. Bis es soweit war, war es ein hartes Stück Arbeit, phasenweise war es eine mehr als packende Partie. Letztendlich war es aus Pipinsrieder Sicht ein magischer Abend im Pokal.

Der Unterklassige wirft den Klassenhöheren aus dem Rennen, sechs Tore nach 98 Spielminuten, Dramatik pur im Elfmeterschießen. Die 190 Zuschauer kamen am frühen Dienstagabend voll auf ihre Kosten.

Dabei fing der Tag für die Mannschaft des FCP alles andere als gut an. Nacheinander meldeten sich Abwehrspieler Benedikt Lobenhofer, Offensivakteur Fabian Benko, Mittelfeldspieler Giulio Conti und Keeper Qurin Hechtl erkrankt ab. Hinzu kamen mit Keeper Max Retzer und Verteidiger Angelo Mayer zwei Spieler, die bereits am vergangenen Samstag beim Match in Sonthofen passen mussten. Dazu kommen die Langzeitverletzten Jochi Müller, Wiggerl Räuber, Ben Gärtner, Yomi Scintu und Daniel Jelisic. „Mit den fehlenden Spielern könnte ich ein 4-2-3-1-Systen spielen, es fehlt nur noch der elfte Feldspieler“, sagte FCP-Trainer Martin Weng mit einem gequälten Schulterzucken vor dem Match gegen Burghausen.

Dass der Gast von der Salzach die Partie ernst nahm, bewies die Aufstellung: SVW-Trainer Hannes Sigurdsson spielte mit voller Kapelle. Der Gast hatte zwar mehr Ballbesitz, so richtig zwingend war er aber nicht. Anders der Gastgeber, der durch die Tore von Benedikt Wiegert (12.) und Kevin Gutia (29.) in Führung ging. Dennis Schmutz konnte noch vor der Pause den Anschlusstreffer für den SVW markieren. Nachdem Benedikt Wiegert mit seinem zweiten sehenswerten Treffer erneut ein Zwei-Tore-Vorsprung herausschoss, schien das Match gelaufen. Doch die Werkself steckte nicht auf und kam durch Edin Hyseni (76.) und Andrija Bosnjak (87.) noch zum Ausgleich. Bevor Bosnjak der Ausgleichstreffer gelang, hatte der überragende Pipinsrieder Benedikt Wiegert bei einem Konter gleich zwei Mal die Möglichkeit, den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Er scheiterte allerdings zwei Mal am glänzend reagierenden Burghauser Keeper Markus Schmöller.

Im Toto-Pokal gibt es keine Verlängerung, also ging es gleich ins Penalty-Schießen. Gleich den ersten Schuss parierte der Pipinsrieder Schlussmann Daniel Witetschek. Nachdem alle weiteren Schützen getroffen hatten, hatte FCP-Akteur Philipp Federl die Entscheidung auf dem Fuß, doch dieses Mal parierte Wacker Schlussmann Markus Schmöller glänzend. Also ging es weiter. Nachdem dann Witetschek seinen zweiten Elfter „tötete“, nagelte Kevin Gutia das Spielgerät humorlos in die Maschen und bereitete so seinem Team jede Menge Freude.

„Ich bin stolz und am Ende sehr, sehr froh, dass wir das noch auf unsere Seite ziehen konnten und die Jungs sich einfach dafür belohnt haben, für den Fight den sie heute geliefert haben. Wir hatten viel von dem, was man an so einem Pokalabend braucht. Eine hohe Leidensfähigkeit, eine Moral in der Mannschaft, einen sehr guten Torwart und das nötige Spielglück, sowie eine hohe Effektivität vor dem gegnerischen Tor“, resümierte der Pipinsrieder Coach Martin Weng nach dem Spiel. „Aber auch Hut ab im Elfmeterschießen, gerade bei den jungen Spielern. Wenn man da mit 18 Jahren hingeht und sagt: Scheiß drauf, gib mir den Ball, ich hau den rein, das hat schon was“, zog Weng den nicht vorhandenen Hut.

„Wehmutstropfen gibt es aber trotzdem noch. Jetzt kommt mit Marvin Jike nochmal ein verletzter Spieler hinzu. Das ist natürlich brutal, umso erfreulicher ist es, wie die Jungs, die gerade da sind, sich reinhauen. Das Erfolgserlebnis und das schöne Gefühl sollten wir mitnehmen und am Sonntag wieder drei Punkte mitnehmen“, blickte FCP-Coach Martin Weng bereits auf das nächste Meisterschaftsspiel am kommenden Sonntag, 10. September, beim VfR Garching um 13 Uhr im Garmin Stadion am See.