Pipinsried wirft Regionalligisten raus

Wie einst „uns“ Uwe Seeler: Daniel Gerstmayer (Nummer 9) überwindet Memmingens Torwart Tobias Werdich mit einem Kopfball – 2:0. © Bruno Haelke

Beim FC Pipinsried läuft‘s: Mit einem 2:1 gegen den Regionalligisten Memmingen hat der Fußball-Bayernligist das Achtelfinale im Totopokal erreicht.

Pipinsried – Der Bayernligist FC Pipinsried hat sich mit einem verdienten 2:1-Sieg über den Regionalligisten FC Memmingen den Einzug ins Achtelfinale des Toto-Pokals gesichert.

Es macht wieder Spaß, sich die schönste Nebensache der Welt in Pipinsried anzuschauen. Das Team zeigte im Spiel gegen den klassenhöheren Gegner viel Leidenschaft und ebenso viel Herz, vergaß aber auch die spielerische Komponente nicht. Mit einer klasse Mannschaftsleistung in der vierten Englischen Woche in Folge hat sich der FCP durchgesetzt. Auffällig: Alle Spieler zeigten eine prima Leistung, auch die Spieler, die entweder von der Bank kamen, oder auch diejenigen, die nur selten in der Startelf stehen und nun von Beginn an eine Chance erhielten. So bot zum Beispiel auch Neuzugang Pablo Rodriguez-Benito nach seiner Einwechslung eine engagierte Partie.

Dabei gab es für die Ilmtaler erneut eine Hiobsbotschaft: Keeper Daniel Witetschek sollte eigentlich im Pokal für Maximilian Retzer zwischen den Pfosten stehen. Doch im Abschlusstraining am Montag rumpelte Witetschek mit einem Mitspieler zusammen –und zog sich dabei eine klaffende Risswunde unter dem rechten Auge zu. Die Wunde wurde im Krankenhaus mit einigen Stichen genäht.

Bereits vor der Saison war der Pipinsrieder Keeper um- geknickt und musste wochenlang pausieren. Langsam aber sicher erarbeitet er sich den zweifelhaften Titel des „Pechvogel des Jahres“.

Auf dem Platz stand auch Verteidiger Angelo Mayer, der am Freitag beim Punktspiel in Rain die Rote Karte gesehen hatte. Wegen unsportlichen Verhaltens wurde er für ein Spiel gesperrt. Damit ist Mayer am kommenden Sonntag gegen Erlbach nicht dabei.

Beide Teams machten dem jungen Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski die Spielleitung leicht. Der Pipinsrieder Trainer Martin Weng sprach gar von „einer Art Freundschaftsspiel“, zumindest zu Beginn der Partie.

In der Anfangsviertelstunde hatte Memmingen die Zügel in der Hand, etwas Druckvolles oder gar Gefährliches sprang dabei allerdings nicht heraus. In der 18. Minute klatschte ein Schuss vom Pipinsrieder Offensivakteur Benedikt Wiegert an die Latte, FCM-Keeper Tobias Werdich hatte da noch seine Finger im Spiel. Sieben Minuten später testete der Memminger Verteidiger Nicolai Brugger das eigene Gebälk.

In der 43. Minute war es soweit. Nach einem feinen Spielzug über Marvin Jike und Angelo Mayer musste Wiegert nach einer scharfen Hereingabe nur noch seinen Fuß hinhalten. Nur zwei Minuten später testete der Pipinsrieder Sebastian Keßler mit einem fulminanten Schuss Gästekeeper Werdich.

In der 65. Minute stellte der eingewechselte Daniel Gerstmayer mit einem Kopfball in Uwe-Seeler-Manier auf 2:0. Memmingen kam zwar mit einem Schuss durch Tiziano Mulas in den kurzen Winkel (85.) auf 1:2 heran, doch zu mehr reichte es für den Regionalligisten nicht.

„Wir sind nicht hierhergefahren, um das Spiel herzuschenken“, so der frustrierte Memminger Trainer Stephan Baierl. „Wir haben viel zu viele Ballverluste gehabt, haben zu wenige Bälle vorne festgemacht und haben Pipinsried immer wieder zu Kontern eingeladen.“ Bester Laune war Baierls Pipinsrieder Kollege Weng: „Was mich sehr freut, war das erste Tor. Wir haben eine solche Situation im Training geübt.“