Platzverweis in der 1. Minute: Pipinsried ohne Chance

Regionalligist FC Pipinsried kassiert in Eichstätt in der ersten Minute einen Platzverweis und ist am Ende mit dem 0:3 noch bestens bedient.

Pipinsried – Dieses Spiel war schon vorbei, ehe es überhaupt so richtig begonnen hatte: Nach einer Roten Karte in der ersten Minute für den Pipinsrieder Faton Dzemailji wurde das Match des FC Pipinsried beim VfB Eichstätt von Anfang an in eine Richtung gedreht, die keiner aus Pipinsried auf dem Zettel hatte. Eichstätt gewann am Samstag anschließend mit 3:0. Für Pipinsried ein verlorenes Spiel mit einem Platzverweis und obendrein zwei weiteren Verletzten.

Die Kicker des FC Pipinsried hatten sich für das Match viel vorgenommen – und mussten ihre Hoffnungen bereits nach einer Minute begraben. Was war geschehen? Der Eichstätter Julian Kügel foulte Faton Dzemailji auf der linken Seite in der Pipinsrieder Hälfte. Anschließend lief Kügel an dem am Boden liegenden Dzemailji vorbei. Der Pipinsrieder Verteidiger streckte seinen Fuß heraus- und traf Kügel, der sofort schreiend zu Boden ging.

Schiedsrichter Steffen Ehwald hatte die Situation nicht gesehen, besprach sich mit seinem Assistenten – und zückte zum Entsetzen der Pipinsrieder anschließend die Rote Karte für Dzemailji.

„Wenn du praktisch 90 Minuten in Unterzahl spielst, dann ist das schon heftig. In der ersten Halbzeit konnten wir der Wucht der Eichstätter Angriffe irgendwann nicht mehr standhalten“, beschrieb der gesperrte FCP-Spielertrainer Herbert Paul den ersten Durchgang.

Das 1:0 für Eichstätt erzielte Sebastian Graßl, der die Kugel aus dem Gewühl heraus über die Linie drückte (27.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schob Philipp Federl überlegt ein. Den Schlusspunkt setzte Daniel Haubner in der 72. Minute. Er setzte das Spielgerät aus 16 Metern humorlos in die Maschen.

Der FCP war nach der Roten Karte komplett aus dem Tritt geraten, Eichstätt konnte schalten und walten, wie es wollte. Dass es gegen Ende der ersten Halbzeit nur 2:0 für Eichstätt stand, hatte drei Gründe: Grund Nummer eins war FCP-Keeper Daniel Witetschek, der sich mehrere Male beherzt den Schüssen auf sein Gehäuse entgegenwarf und toll reagierte. Grund Nummer zwei war das Versagen der Eichstätter vor dem Tor. Zahlreiche Einschussmöglichkeiten wurden teilweise kläglich vergeben. Neben den Paraden von Witetschek versäbelten Federl, Eberle & Co. weitere hochkarätige Chancen – zum Glück für Pipinsried, denn im Abstiegskampf geht es um jedes Tor und jedes Gegentor, da in der Regionalliga das Torverhältnis zählt. Grund Nummer drei war das holprige Geläuf des Platzes in Eichstätt. Gleich zwei Mal verhinderte der schlechte Platz beste Einschussmöglichkeiten des Gastgebers.

Aus Pipinsrieder Sicht war die erste Halbzeit zum Vergessen. Die Rote Karte brachte die junge Mannschaft total aus der Fassung, mit Fehlpässen im Aufbauspiel lud sie den Gegner immer wieder zu Großchancen ein. „Der genauso dumme wie dämliche Platzverweis war die Entscheidung“, befand Paul. „Womit ich einverstanden bin, war die Leistung der zweiten Halbzeit. Da war kaum zu erkennen, dass wir in Unterzahl gespielt haben.“

Am Wochenende empfängt der FC Pipinsried die SpVgg Ansbach. Hier bietet sich die nächste Chance auf drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Mit Herbert Paul und Halit Yilmaz stehen den Gelb-Blauen wieder zwei Spieler zur Verfügung, die in den ersten beiden Spielen des Jahres gesperrt waren. Dennoch wird die personelle Lage nicht besser – im Gegenteil. Simon Rauscheder spielte, wie sich später herausstellte, mit einem Wadenbeinbruch durch und wurde noch in der Nacht auf Sonntag operiert. Und Alexander Langen hat sich womöglich einen Handbruch zugezogen, Näheres ist noch nicht bekannt.