DJK Vilzing gegen FC Pipinsried LIVE: Formstarker FCP trifft auf angeschlagenen Aufsteiger

Von: Sebastian Isbaner

Tipps für den Torjäger: FCP-Trainer Niko Jelisic (rechts) gibt seinem Youngster Halit Yilmaz Anweisungen © Bruno Haelke

Der FC Pipinsried befindet sich in Top-Form. 15 der letzten 18 Punkte konnte der FCP einfahren. Nun wartet der DJK Vilzing. Hier der Live-Ticker.

Die Gäste aus Pipinsried fahren mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen nach Vilzing.

Der DJK Vilzing wartet seit drein Spielen auf einen Sieg. Gegen Nürnberg II verloren die Gastgeber mit 1:8.

Das Duell der Tabellen-Nachbarn: Anpfiff ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Pipinsried - Der FC Pipinsried hat sich eindrucksvoll in die Saison zurückgekämpft. Nach drei Niederlagen in Folge zum Saisonauftakt stehen nun fünf Siege aus den letzten sechs Spielen auf dem Konto der Jelisic-Elf. Unter anderem gewann der FCP in Nürnberg mit 1:0 und gegen Drittliga-Absteiger Türkgücü München zuhause mit 2:0.

FC Pipinsried: Youngster Halit Yilmaz der neue Hoffnungsträger des Regionalligisten

Lediglich gegen den Aufsteiger aus Ansbach mussten sich die Pipinsrieder in den letzten sechs Ligaspielen geschlagen geben. Der überragende Spieler dieser Saison beim FC Pipinsried ist Halit Yilmaz. Der 19-Jährige konnte in dieser Spielzeit in nur acht Einsätzen bereits sieben Saisontreffer verbuchen. Auch gegen Türkgücü München brachte der Angreifer kurz vor Schluss den Führungstreffer und leitete den Sieg ein.

DJK Vilzing: Nach Traumstart - Aufsteiger wartet seit drei Spielen auf einen Dreier

Mit dem DJK Vilzing wartet nun allerdings eine schwere Aufgabe auf den FC Pipinsried. Der Regionalliga-Aufsteiger startete furios in diese Saison. In den ersten sechs Saisonspielen holten die Gastgeber fünf Siege. Nur gegen die Bayern zogen die Vilzinger den Kürzeren in dieser Phase.

Die letzten drei Spiele liefen allerdings nicht wie geplant. Auf eine knappe Niederlage auswärts beim Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers und einem Unentschieden zuhause gegen Aufsteiger Hankofen-Hailing folgte bei der Reserve des 1. FC Nürnberg eine wahre Abreibung. Mit 1:8 musste sich Vilzing dem Tabellendritten der Regionalliga Bayern geschlagen geben.

Regionalliga Bayern: Duell der Überraschungsteams - Anpfiff der Partie ist Samstag um 14 Uhr

Am zehnten Spieltag treffen nun die beiden Tabellen-Nachbarn aufeinander. Nur ein punkt trennt die beiden Teams voneinander. Wer wird sich nach diesem Wochenende absetzen? Anpfiff der Begegnung ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.