Bayern Amateure kämpfen noch: „Die Jungs wollen jetzt Meister werden“

Der FC Bayern II gibt sich im Aufstiegskampf der Regionalliga Bayern noch nicht geschlagen. Spitzenreiter Bayreuth hat das schwerere Restprogramm.

München – Nachdem Spitzenreiter SpVgg Bayreuth bereits am Freitagabend mit dem 1:0-Erfolg in Illertissen vorgelegt hatte, zog Verfolger FC Bayern II am gestrigen Sonntag mit dem zittrigen 2:1-Heimsieg über die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth nach. Das Meisterschaftsrennen bleibt damit spannend, zumal die Oberfranken das deutlich härtere Restprogramm haben (in Pipinsried, Schweinfurt und Buchbach, dazu nur noch ein Heimspiel gegen Aschaffenburg).

Die SpVgg Unterhaching indes blieb zwar zum achten Mal in Folge unbesiegt, musste sich aber beim 1:1 gegen Aschaffenburg mit nur einem Zähler begnügen. Immens wertvolle Siege im Kampf um den Klassenerhalt verbuchten sowohl der SV Heimstetten als auch der FC Pipinsried.

FC Bayern II - SpVgg Greuther Fürth II 2:1 (1:1) – Dass sich die Saison im Endspurt befindet, ist mittlerweile auch an Bayern-Coach Martin Demichelis zu erkennen. Nachdem der 41-Jährige bislang über die gesamte Spielzeit den Blick auf die Tabelle konsequent mit dem Hinweis verwehrt hatte, er „schaue nur von Spiel zu Spiel“, sprach er am Sonntag erstmals davon, dass der Sieg über die Fürther Reserve „auch wichtig für die Tabelle“ gewesen sei. Zudem lobte er seine Mannschaft dafür, „dem emotionalen Druck“ standgehalten zu haben. In der Tat mussten die „Bayern-Amateure“ gegen die abstiegsgefährdete Kleeblatt-Reserve etliche Widerstände überwinden: Zunächst waren die Gäste früh in Führung gegangen (8.), Armindo Sieb aber konnte noch im ersten Spielabschnitt mit einer sehenswerten Einzelaktion egalisieren (27.). Und just in jener Phase, als die vom ehemaligen Türkgücü-Trainer Petr Ruman betreuten Mittelfranken nach dem Wiederanpfiff drauf und dran waren, erneut in Führung zu gehen, gelang dem erst kurz zuvor eingewechselten Grant-Leon Ranos mit seinem ersten Saisontor der Siegtreffer für die Münchner (79.). „Klar wollen die Jungs jetzt auch Meister werden“, blickte Demichelis den letzten vier Saisonspielen kämpferisch entgegen.

SpVgg Unterhaching - SV Viktoria Aschaffenburg 1:1 (0:1) – Der Drittliga-Absteiger blieb zum achten Mal in Serie ungeschlagen, konnte aber die 1200 Zuschauer im Sportpark nicht begeistern. Das Team von Trainer Sandro Wagner wirkte diesmal etwas fahrig und in vielen Aktionen zu überhastet. So war es kein Wunder, dass der einzige Hachinger Treffer aus einem Foulelfmeter resultierte, mit dem Stürmer Patrick Hobsch sein 26. Saisontor erzielte (72.). Herausragend bei den Gästen war Torhüter Max Grün, der von 2006 bis 2009 beim FC Bayern unter Vertrag stand und einige sehenswerte Paraden zeigte. In der Schlussphase hatten beide Teams noch gute Tormöglichkeiten und die Partie lebte eindeutig von der Spannung. „Uns fehlte diesmal die Intensität, viele Dinge stimmten nicht ganz, Aschaffenburg hat es toll gemacht und ich muss unseren jungen Spielern auch mal Fehler zugestehen“, meinte der 34-jährige Hachinger Trainer Wagner. Sein Gegenüber Jochen Seitz, der von 1997 bis 2000 für die Hachinger in 82 Spielen zwölf Tore erzielte, genoss die Rückkehr in den Sportpark. „Für mich ein tolles Gefühl, mit etwas Glück hätten wir gegen starke Hachinger sogar gewinnen können“, meinte der Aschaffenburger Trainer.

SV Heimstetten - FC Augsburg II 4:3 (2:0) – Der SVH bleibt ein Experte, wenn es um Spannung geht. Nach einer etwas glücklichen 2:0-Halbzeitführung durch die Tore von Sebastiano Nappo (24.) und Emre Tunc (40.) wurde der Augsburger Anschlusstreffer zum 1:2 (52.) mit Nappos zweitem Treffer umgehend beantwortet (56.). Doch auch dieses 3:1 war kein Ruhekissen, binnen fünf Minuten glichen die von Josef Steinberger, Ex-Coach der Löwen-U19, betreuten Gäste aus (72., 76.). Das letzte Wort allerdings sollten die Platzherren haben: Der erst kurz zuvor eingewechselte Alexis Fambo überwand den ehemaligen Türkgücü-Schlussmann Max Engl zum umjubelten 4:3-Siegtreffer (84.). „Irgendwie typisch“, sei die Vorstellung seiner personell schwer gebeutelten Elf gewesen, die sieben potenzielle Stammkräfte ersetzen musste, bilanzierte SVH-Coach Christoph Schmitt schmunzelnd. Zehn Punkte sammelte der SVH in den jüngsten vier Partien, der Ligaverbleib ist damit in greifbarer Nähe. Am Mittwoch gastiert die Schmitt-Elf zum Nachholspiel bei Greuther Fürth II.

FC Pipinsried - TSV Rain/Lech 1:0 (0:0) – Andreas Pummer, der zur kommenden Saison Bayernligist FC Deisenhofen übernimmt, möchte sich in Pipinsried unbedingt mit dem Klassenerhalt verabschieden. Der Plan scheint aufzugehen, der Heimsieg gegen Rain „war Gold wert“, freute sich der 39-Jährige, der allerdings zittern musste. Erst in der 72. Minute konnte Marvin Jike den Matchball verwandeln, in der Schlussphase hatten beide Teams noch hochkarätige Chancen und die Nerven lagen blank bis zum Ende der Nachspielzeit. „So verliert ein Trainer auch noch seine letzten Haare“, resümierte Pummer süffisant, „und die Stimmbänder gleich mit“. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)