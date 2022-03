„Bringen uns um den Lohn“ - FC Pipinsried muss Disziplinlosigkeiten gegen Memmingen abstellen

Englische Woche: Der Regionalligist FC Pipinsried (im Bild Matthew Durrans) bestreitet am heutigen Dienstag das zweite von drei Abstiegskampf-Schlüsselspielen in dieser Woche. Um 19.30 Uhr tritt das Landkreisteam in Memmingen an. © BRUNO HAELKE

Nur drei Tage nach der bitteren 0:1-Niederlage in Illertissen steht für den FC Pipinsried am heutigen Dienstag das Nachholspiel beim FC Memmingen auf dem Programm.

Heute, 19.30 Uhr: Das Match der beiden punktgleichen Tabellennachbarn wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Die Enttäuschung nach der Partie in Illertissen war riesengroß. Letztendlich haben sich die Gelb-Blauen einmal mehr selbst geschlagen – die Ampelkarte von Dominik Wolfsteiner ließ die Partie zu Gunsten der Hausherren kippen.

„Wenn wir das Spiel bis zum Schluss mit elf Mann bestreiten, dann geht es vielleicht unentschieden aus. Verdient hätten wir das Remis allemal. Aber so bringen wir uns selbst wieder durch eine Undiszipliniertheit um den Lohn für unsere Arbeit“, grantelte FCP-Trainer Andy Pummer nach dem Spiel.

Seine Taktik hatte eine Stunde lang bestens funktioniert, der Gastgeber hatte in der ersten Stunde des Spieles gerade einmal eine echte Torchance. „Aber es hilft ja alles nichts. Wir haben nach dem Spiel sofort darüber gesprochen. Illertissen ist abgehakt, denn nun steht das schwere Match in Memmingen auf dem Programm. Da können wir uns nicht tagelang Gedanken darüber machen, wieso wir verloren haben“, so Pummer.

Die Spiele in Memmingen und vier Tage später in Schalding-Heining sind für das Team aus dem Dachauer Hinterland richtungsweisend, denn beide Matches bestreitet der FCP gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Sechs Punkte aus den beiden Schlüsselspielen wären eine feine Sache, denn dann hätten die Pipinsrieder bereits 34 Punkte auf ihrem Konto, doch zuvor wartet noch jede Menge Arbeit auf Alex Eiban & Co.

Mit dem FC Memmingen wartet ein äußerst ambitionierter Verein auf dem Aufsteiger aus dem Ilmtal. Zur Winterpause haben die Allgäuer auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen, mit Stürmer Dominik Stroh-Engel hat man einen Spieler verpflichtet, der unter anderem schon für die Frankfurter Eintracht in der Bundesliga gestürmt hat.

Zudem hat der FCM einen Wechsel auf der Trainer-Position vorgenommen. Für den erfahrenen Esad Kahric kam in der Winterpause der 30- jährige Fabian Adelmann nach Memmingen; der neue Übungsleiter wurde aus über hundert Bewerbungen ausgewählt.

Nach dem Trainerwechsel ist auch Ex-Löwe Timo Gebhardt wieder Teil des Teams, unter Kahric war er in Ungnade gefallen. Zudem verfügen die Memminger mit Martin Dausch über einen der besten Mittelfeldspieler der Regionalliga Bayern. Zurück ins Team wurde auch Torwart-Routinier Martin Gruber geholt.

Die Allgäuer wollen also nichts anbrennen lassen, nachdem sie in der Chaos-Saison 2019/2020/2021 fast abgestiegen wären. Der Traum von der 3. Liga soll in Memmingen am Leben gehalten werden. Im Hinspiel wurden die Pipinsrieder vom damaligen FCM-Trainer klassisch ausgecoacht, allerdings werden die Karten jetzt neu gemischt. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf eine spannende Partie freuen, in der der Gast aus Pipinsried der klare Außenseiter ist. (Bruno Haelke)