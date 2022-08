FC Pipinsried: Siegesserie reißt in Ansbach - am Freitag wartet Türkgücü

Konnte den FCP (noch) nicht führen: Neuzugang Marin Pudic (rechts). © BRUNO HAELKE

Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das haben die Fußballer des FC Pipinsried am Dienstagabend erfahren.

Ansbach/Pipinsried – Nach vier Siegen in Folge verlor das Team aus dem Dachauer Hinterland in der Regionalliga Bayern, bei der SpVgg Ansbach verdient mit 0:1.

Dabei konnten die Pipinsrieder nie an die zuletzt sehr guten Leistungen anknüpfen, der Sieg der Gastgeber vor 1040 Zuschauern war hoch verdient. Das bestätigte FCP-Trainer Niko Jelisic: „Glückwunsch an Ansbach. Wir haben viel von dem vermissen lassen, was uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hatte. Mit Laufbereitschaft und 100 Prozent Engagement kannst du Spiele gewinnen. Das war diesmal nicht gegeben. Ansbach hat von der ersten Minute an gefightet, auf Kontersituationen gelauert und sich dadurch auch viele Chancen erarbeitet. Aufgrund der Chancenverteilung war es ein verdienter Sieg.“

Alles im grünen Bereich: Die Ansbacher freuen sich über drei wichtige Punkte, der Pipinsried Marvin Jike findet’s weniger erbaulich. © BRUNO HAELKE

Jelisic hatte sich selbst im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Eichstätt auf die Bank gesetzt, Last-Minute-Neuzugang Marin Pudic spielte zusammen mit Claudio Milican den defensiven Part im Pipinsrieder Mittelfeld. Auch in der Abwehr wurde wieder umgestellt, Daniel Jelisic kehrte für Simon Rauscheder zurück ins Team und bildete mit Bernard Mwarome und Benedikt Lobenhofer die Dreierkette. Und die die Defensiv-Spezialisten der Ilmtaler hatten jede Menge Arbeit.

Irgendwie sprang am Dienstag beim Gast aus Pipinsried jener Funke nicht über, der in den vergangenen vier Spielen vorhanden gewesen war. Die vom Coach bemängelte Laufbereitschaft und das Engagement waren augenscheinlich, die Fehlpässe waren unzählbar. Ein vernünftiger und durchdachter Spielaufbau war dadurch nicht möglich. Durch die Fehlpassorgie im Aufbauspiel des FCP sahen sich die Pipinsrieder Abwehrrecken Lobenhofer, Jelisic und Mwarome immer wieder Eins-gegen-Eins-Situationen gegenübergestellt. Was die drei Pipinsrieder wegräumten, war aller Ehren wert.

Die Ansbacher zogen sich bei Pipinsrieder Ballbesitz bis an die Mittellinie zurück, um dann einen Konter nach dem anderen zu fahren. Die Dreier-Abwehr-Kette des FCP legten ein Rückwärtssprint nach dem anderen ein, verteidigten bis auf eine Situation fast alles weg. Schütze des Goldenen Treffers war Riko Manz, der mit einem unhaltbaren Weitschuss in der 23. Minute für das Tor des Tages sorgte.

Da schlägt’s ein: FCP-Keeper Felix Thiel reckt und streckt sich vergeblich nach dem Weitschuss von Riko Manz. © BRUNO HAELKE

Die Leistung des FC Pipinsried war im ersten Durchgang schlecht, Neuzugang Marin Pudic konnte sein neues Team (noch) nicht führen. Besser wurde es in Durchgang zwei, als sich FCP-Spielertrainer Niko Jelisic einwechselte. Es kam langsam wieder Struktur ins Spiel des Gastes, allerdings waren einige seiner Spieler in einem Flow, den selbst der erfahrene Mittelfeldregisseur nicht mehr unterbinden konnte.

Bezeichnenderweise war es der spielende Coach selbst, der für die beste Pipinsrieder Torchance sorgte. Sein Schuss aus 22 Metern klatschte an den Querbalken – das Spielgerät sprang zum Entsetzen der Pipinsrieder zurück ins Spielfeld.

Wieder was gelernt – unter diesem Motto sollten die Kicker das Match in Ansbach abhaken und verinnerlichen, dass ohne Laufbereitschaft und Engagement in der Regionalliga nichts zu holen ist. Bereits am kommenden Freitag können sich die Pipinsrieder rehabilitieren, denn da erwarten sie um 18 Uhr zum Knaller-Spiel der Regionalliga Türkgücü München. (hae)

Stenogramm

SpVgg Ansbach: Sebastian Heid, Lukas Karakas, Jonas Bayerlein, Tobias Dietrich, Daniel Schelhorn, Michael Sperr, Patrick Kroiß, Tom Abadjiew, Sven Landshuter, Eric Weeger, Riko Manz - Michael Belzner, Pepe Brekner, Kristian Kestel, Bastian Herzner, Jonas Sauerstein

FC Pipinsried: Felix Thiel, Daniel Jelisic, Claudio Milican, Belmin Idrizovic, Nickoy Ricter, Faton Dzemailji, Ahanna Francis Agbowo, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike, Marin Pudic, Bernard Mwarome - Pablo Pigl, Ryosuke Kikuchi, Halit Yilmaz, Nikolaus Grotz, Niko Jelisic

Schiedsrichter: Christian Dietz

Zuschauer: 1040

Tor: 1:0 (28) - Riko Manz