FC Pipinsried: Mit Volldampf zum Aufsteiger nach Vilzing

Tipps für den Torjäger: FCP-Trainer Niko Jelisic (rechts) gibt seinem Youngster Halit Yilmaz Anweisungen © Bruno Haelke

Der FC Pipinsried muss am zehnten Spieltag der Regionalliga Bayern zum starken Aufsteiger aus Vilzing. Der FC Pipinsried will an seine starke Form anknüpfen.

Pipinsried – Vor einer schweren Aufgabe steht der FC Pipinsried am heutigen Samstag in der Regionalliga Bayern. Die Ilmtaler sind um 14 Uhr zu Gast beim äußerst heimstarken Aufsteiger DJK Vilzing.

FC Pipinsried: Fünf Siege aus sechs Spielen

Die Pipinsrieder reisen mit einer Empfehlung von fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen in die Oberpfalz. Nach dem 2:0-DerbySieg am vergangenen Wochenende gegen Türkgücü München ist die Stimmung bei den Gelb-Blauen naturgemäß prächtig. Die Kicker des FCP haben auch allen Grund dazu.

Der hoch gehandelte Gegner aus München wurde in beeindruckender Weise in Schach gehalten. Das Team von FCP-Coach Niko Jelisic stand vor allem in der Defensive hervorragend. Die Dreier-Kette mit Alex Langen, Bernard Mwarome und Benedikt Lobenhofer wächst immer mehr zusammen – und der Schachzug, Daniel Jelisic auf die rechte Außenposition zu beordern. Daniel Jelisic, der Bruder von Coach Niko, sagte nach dem Match gegen Türkgücü: „Diese Position habe ich schon mal bei Blau-Weiß Linz zu meiner Zeit in Österreich gespielt. Insofern war es nichts Neues.“ Jelisic war bis dato in dieser Saison entweder im Mittelfeld oder in der Abwehr-Kette eingesetzt worden. Weil Alex Langen nach seiner Verletzung und dem Abbrummen seiner Ampelkarte wieder im Team ist, setzte ihn Niko Jelisic auf die Außenposition.

FC Pipinsried: Systemwechsel macht sich bemerkbar

Der Systemwechsel auf eine Dreier-Kette macht sich auch auf der linken Außenbahn bemerkbar. Faton Dzemailji beackert diese, zeigte zuvor allerdings hin und wieder Schwächen, als er in einer Vierer-Kette spielte. Sein Abwehrverhalten wurde nach der Umstellung deutlich besser, insgesamt geht die Leistungskurve beim Albaner deutlich nach oben.

Doch der Begriff „abheben“ kommt im Wortschatz um das Trainerteam Niko Jelisic/ Miljan Prijovic/Pablo Pigl nicht vor. „Wir werden einen Teufel tun. Klar nehmen wir die gute Laune und das erarbeitete Selbstvertrauen mit, aber es gibt überhaupt keinen Grund, auch nur ein Prozent nachzulassen“, sagt Jelisic im Hinblick auf das Auswärtsspiel in Vilzing. „Diese Mannschaft ist ganz schwer zu bespielen. Sie sind eingespielt, haben einen tollen Teamgeist und prima Fußballer in ihren Reihen“, weiß der Pipinsrieder Chefanweiser.

DJK Vilzing mit Klatsche gegen Nürnberg-Reserve

Der Gastgeber aus dem Hutgarten ist zwar am vergangenen Wochenende bei der Zweitliga-Reserve des 1. FC Nürnberg mit 1:8 unter die Räder gekommen, doch das Match hätte auch ganz anders laufen können. Die DJK verschoss beim Stand von 0:1 einen Elfmeter – wer weiß, wie die Partie dann weitergelaufen wäre. So spielten sich die kleinen Cluberer in einen Rausch und die Vilzinger machten mehr und mehr Fehler.

Im Mittelfeld zieht beim Team aus dem Chamer Stadtteil Vilzing mit Jim-Patrick Müller ein Spieler die Fäden, der auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken kann. 16 Einsätze für den SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga, 166 Spiele in der 3. Liga für Haching, Dynamo Dresden und Jahn Regensburg. Hinzu kommen 123 Regionalligaspiele für Greuther Fürth und Haching. Im Sturm haben die Vilzinger mit Andreas Junger einen außergewöhnlich starken Spieler. Der 28-jährige Sturmtank hat in den bisher neun gespielten Partien sechs Volltreffer und sechs Assists zu Buche stehen. Und noch einen Trumpf haben die Vilzinger: Die Zuschauer gehen mit ihrem Team enthusiastisch mit.