FC-Pipinsried-Youngster Halit Yilmaz startet durch: „Können für eine größere Überraschung sorgen“

Von: Henrik Ahrend

Teilen

Tipps für den Torjäger: FCP-Trainer Niko Jelisic (rechts) gibt seinem Youngster Halit Yilmaz Anweisungen © Bruno Haelke

Er ist deutschlandweit der beste Torjäger in den Regionalligen. Der erst 18-jährige Halit Yilmaz vom FC Pipinsried erzielte in acht Partien sieben Tore für den Dorfklub.

Pipinsried - Am Anfang der Regionalliga-Saison stempelten den FC Pipinsried viele als den Absteiger Nummer eins ab. Mittlerweile verweilt der Dorfklub auf Platz fünf der Regionalliga Bayern. Einen großen Anteil daran hat der 18-jährige Youngster Halit Yilmaz. Yilmaz erzielte in den ersten acht Partien der Regionalliga Bayern sieben Treffer und im Spiel gegen TSV Rain/Lech sogar einen Dreierpack.

FC Pipinsrieds Halit Yilmaz: „Können für eine größere Überraschung sorgen“

Halit Yilmaz startet zurzeit beim FC Pipinsried richtig durch. Der 18-Jährige ist auch positiv gestimmt, was die Leistung in den kommenden Spielen angeht: „Ich glaube, dass wir für eine größere Überraschung sorgen können. Unsere Leistungen in den vergangenen Wochen haben gezeigt, dass ein einstelliger Tabellenplatz durchaus im Bereich des Möglichen ist“, zeigt sich der Mittelfeldspieler zuversichtlich für die restliche Saison.

Er selbst sei allerdings kein klassischer Torjäger: „Ich bin eigentlich kein klassischer Torjäger. Als Zehner messe ich meine Leistungen deshalb auch nicht nur anhand der erzielten Treffer. Vielmehr zählen für mich auch Torvorlagen“, sagte er im Interview mit dem „BFV“. „Von daher war es vor der Saison mein Ziel, zwischen zehn und 20 Scorerpunkte zu sammeln. Da bin ich derzeit auf einem guten Weg“, zeigt sich Yilmaz demütig.

Ex-NLZ-Spieler Halit Yilmaz: „War mir wichtig, zu einem familiär geführten Verein zu wechseln“

Im Sommer 2021 wechselte Halit Yilmaz aus dem NLZ des FC Augsburg zum Dorfklub nach Pipinsried und hatte auch genau einen solchen Tapetenwechsel angestrebt: „Es war von meiner Seite aus eine bewusste Entscheidung, einen Tapetenwechsel anzustreben. Nach so vielen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten war mir wichtig, zu einem familiär geführten Verein zu wechseln“, erklärte er seinen Wechsel zum FC Pipinsried.

Den größten Unterschied zwischen den beiden Vereinen sehe Yilmaz darin, dass die Voraussetzungen beim FC Augsburg deutlich besser und professioneller sind und es beim FC Pipinsried viel familiärer abläuft, ergänzt der 18-Jährige zu seiner Entscheidung. Für ihn sind aber auch die Unterschiede zwischen Jugend- und Senioren-Fußball deutlich: „In der Jugend sind die Spiele an sich und vor allem die Resultate gar nicht so wichtig. Es wird mehr Wert auf die individuelle Entwicklung gelegt. Im Seniorenbereich stehen dagegen die Ergebnisse im Vordergrund“, erläuterte Yilmaz den Unterschied.

FC Pipinsrieds Halit Yilmaz vor Duell mit Aufsteiger DJK Vilzing: „Müssen den Kampf annehmen“

Am Samstag den 03. September trifft Halit Yilmaz mit dem FC Pipinsried auf den Aufsteiger DJK Vilzing. Yilmaz ist zuversichtlich vor dem Spiel in Vilzing: „Wir müssen vor allem den Kampf annehmen. Vilzing spielt als Aufsteiger eine hervorragende Rolle. [...] Wichtig wird sein, dass wir ihnen mit Ruhe und Gelassenheit gegenübertreten. Den Schwung aus den vergangenen Spielen wollen wir mitnehmen. Dann ist auch ein weiterer Sieg möglich“, erklärt er das Erfolgsrezept für den Sieg.