Pipinsried will Augsburg II ärgern und feiert Wiedersehen mit Ex-Trainer Strobl

Noch einmal einen Sieg bejubeln, das wär’s: Der FC Pipinsried trifft heute im Heimspiel auf den FC Augsburg II. © Sven Leifer

Zum vorletzten Heimspiel in der Regionalliga Bayern empfängt der bereits als Absteiger feststehende FC Pipinsried am heutigen Freitag die U23 des FC Augsburg.

Pipinsried – Zwei Heimspiele stehen noch auf dem Programm des FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern. Beide Spiele bestreitet die Mannschaft von Spielertrainer Herbert Paul gegen arrivierte Gegner, den FC Augsburg U23 und den SV Wacker Burghausen.

Die beiden restlichen Auswärtsspiele haben es ebenfalls in sich, denn am kommenden Wochenende sind die Gelb-Blauen zu Gast beim SV Heimstetten, das letzte Spiel der Saison bestreiten die Pipinsrieder im Grünwalder Stadion gegen den FC Bayern München II.

„Wir treffen auf eine technisch und taktisch sehr gut ausgebildete Mannschaft. Sie sind noch nicht durch, haben aber durch den Sieg am vergangenen Wochenende gegen Nürnberg Aufwind bekommen. Wir werden auf eine hoch motivierte Mannschaft treffen“, ist sich der sportliche Leiter und momentane Co-Trainer des FCP in Personalunion, Enver Maltas, sicher.

FC Pipinsried: Die Maltas-Elf könnte den Abstiegskampf nochmal spannend machen

Die Schwaben sind als Tabellenzwölfter gerade einmal zwei Punkte von einem Relegationsplatz entfernt. Allerdings hat auch der Tabellensechste Schweinfurt nur fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Der FC Pipinsried könnte also den Abstiegskampf weiter anheizen, auch wenn man selbst schon abgestiegen ist.

Die Augsburger haben das zurückliegende Match gegen die bärenstarke Zweitvertretung des Clubs mit 4:2 gewonnen. Erneut war Offensiv-Akteur Franjo Ivanovic in seinem Element, ihm gelangen zwei Treffer. Ivanovic steht bei derzeit 18 Volltreffern. Wer allerdings denkt, dass sich die Ilmtaler aufgegeben haben, der irrt. „Die Mannschaft gibt im Training ordentlich Gas, die Stimmung ist unter den Umständen gut. Wir werden nichts herschenken“, verspricht Maltas und weist auf den Spielverlauf vom vergangenen Match in Il lertissen (2:5) hin.

„Da haben wir nach dem 0:3 trotzdem weitergespielt und sind sogar auf 2:3 herangekommen. Das sollte uns Mut geben“, hofft Maltas. Die Pipinsrieder können gegen Augsburg wieder auf ihren Spielertrainer Herbert Paul und ihren Kapitän Marin Pudic zurückgreifen. Beide mussten aus Krankheitsgründen am vergangenen Wochenende passen.

Verzichten müssen die Ilmtaler neben den Langzeitverletzten Daniel Jelisic, Simon Rauscheder und Fabian Willibald auch auf Belmin Idrizovic, der sich in Illertissen die fünfte Gelbe Karte abholte. Gegen die kleinen Cluberer legten die Augsburger los wie die Feuerwehr, ihnen gelangen drei Treffer in den ersten 17 Minuten.

FC Pipinsried: Wiedersehen mit alten Weggefährten

Die Fans dürfen sich nicht nur auf ein Wiedersehen mit dem in Pipinsried äußerst beliebten FCA-Trainer Tobi Strobl freuen, sondern auch auf Tomas Tomic, den ehemaligen Torwarttrainer des FCP. „Ich freue mich darauf, alte Bekannte wiederzusehen, aber auch neue Leute in Pipinsried zu begrüßen. Herbert Paul kenne ich, man schätzt sich“, so FCA-Coach Tobi Strobl vor seiner Rückkehr ins Ilmtal. (Bruno Haelke)