Platzverweis erledigt FC Pipinsried: Illertissen ringt Pummer-Elf nieder

Von: Vinzent Fischer

Schreit er seine Elf zum Auswärtssieg beim FV Illertissen? Pipinsrieds Trainer Andy Pummer. © Imago / foto2press

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern ist der FC Pipinsried zu Gast beim FV Illertissen. Trainer Andy Pummer erwartet beim Tabellen-Vierten ein schweres Spiel. Der Live-Ticker.

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der FV Illertissen den FC Pipinsried.

Der FVI ist die Überraschungsmannschaft der Liga. FCP-Trainer Andy Pummer hat seinen Rückzug zum Sommer 2022 angekündigt.

Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Illertissen/Pipinsried - „Letztendlich waren es persönliche Gründe. Ich bin zwar einen hohen Aufwand durch meine Profizeit zuvor gewohnt, aber das steht jetzt im Amateurbereich in keiner Relation mehr“, begründet Andy Pummer seinen Rückzug vom Trainer-Amt des FC Pipinsried und betont: „Ich habe gegenüber der Vereinsführung immer mit offenen Karten gespielt, in jeglicher Hinsicht.“ Seit Dienstag steht also fest: Die Ära Pummer endet im Dachauer Hinterland nach der Saison 2021/2022. Der ehemalige Trainer von Türkgücü München will sich mit dem Klassenerhalt vom Regionalliga-Aufsteiger verabschieden.

Zum Auftakt in das Fußball-Jahr 2022 wartet eine schwere Aufgabe auf den FC Pipinsried. Der FV Illertissen steht auf dem vierten Platz der Regionalliga-Tabelle und ist damit die Überraschungsmannschaft der Liga. Zudem haben die Gastgeber bereits eine Partie nach der Winterpause absolviert. Der FC Pipinsried hingegen musste sein Heimspiel gegen den FC Bayern II wegen Unbespielbarkeit des Platzes absagen. Für die Ilmtaler wird es an der Iller also ein Kaltstart. „Die Trauben in Illertissen werden sehr hoch hängen für uns“, befürchtet Trainer Andy Pummer: „Dennoch werden wir nichts unversucht lassen, um zu punkten.“ Verzichten muss der Übungsleiter dabei auf die verletzten Benjamin Kauffmann, Tim Greifenegger, Paolo Cipolla und Alexander Langen. (Vinzent Fischer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA