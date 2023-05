„Habe den Ehrgeiz, in der Bayernliga zu bestehen“: FC Pipinsried verpflichtet Sturmtalent Coklar

Wagt den Sprung in die Bayernliga: Semih Coklar. © Privat

Neuzugang beim FC Pipinsried: Der Absteiger aus der Regionalliga Bayern verpflichtet Semih Coklar zur neuen Saison. In der Bayernliga will sich der 20-Jährige beweisen.

Pipinsried – Der FC Pipinsried arbeitet weiter mit Hochdruck an der Kaderzusammenstellung für die kommende Bayernliga-Saison. Jetzt gab der Noch-Regionalligist die Verpflichtung des 20 Jahre alten Stürmers Semih Coklar bekannt. Coklar wurde in der Jugend unter anderem beim SSV Jahn Regensburg und bei Quelle Fürth ausgebildet. Derzeit spielt er noch beim VfR Neuburg in der Bezirksliga Schwaben Nord.

Semih Coklar wechselt zum FC Pipinsried: „Ausbilung in Regensburg und Fürth“

In der laufenden Saison hat er in 18 Spielen sieben Tore erzielt und fünf Assists auf seinem Konto. „Ich habe den Ehrgeiz zu zeigen, dass ich auch in der Bayernliga bestehen kann“, sagt der Stürmer zu seinem Engagement im Ilmtal.

Coklar sei „durch seine Ausbildung in Regensburg und Fürth ein technisch guter und sehr ehrgeiziger Stürmer“, sagt Enver Maltas, Sportlicher Leiter beim FC Pipinsried. „Wir denken, dass er sehr gut zu uns passt.“

Das vorerst letzte Heimspiel als Regionalligist bestreitet der FCP am kommenden Samstag um 14 Uhr in der Hazrolli-Arena. Gegner ist der SV Wacker Burghausen. An diesem Nachmittag wird Vereinsgründer Konrad Höß zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zudem verabschiedet der FCP einige Spieler. (dn)