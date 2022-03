„Towers“ Guinari und Zitzelsberger glänzen - Pipinsried setzt Duftmarke in Memmingen

Was sie zusammen aushecken hat oft Erfolg: FCP-Chefcoach Andi Pummer und Co-Trainer Emanuel Jozic. H © BRUNO HAELKE

Einen im Hinblick auf den Abstiegskampf eminent wichtigen Dreier hat der FC Pipinsried mit dem 3:1 (1:1)-Auswärtssieg beim FC Memmingen eingefahren.

Pipinsried – Im Nachholspiel der Regionalliga Bayern setzten sich die Gelb-Blauen aus dem Dachauer Hinterland völlig verdient beim Tabellennachbarn durch; der FCP hat so die Memminger überholt und sich von Rang 14 auf Platz 13 verbessert.

Mit nunmehr 31 Punkten auf dem Konto hat die Pummer-Truppe eine deutliche Duftmarke in Kampf um den Klassenerhalt gesetzt, allerdings muss der FCP am kommenden Wochenende beim Match in Schalding-Heining auf seinen Torjäger Pablo Pigl verzichten; der in der laufenden Serie bereits zehnmal erfolgreiche Goalgetter hat sich in Memmingen die fünfte gelbe Karte eingehandelt und ist somit für ein Spiel gesperrt.

FC Pipinsried: Guinari und Zitzelsberger überzeugen in der Innenverteidigung

Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf der Memminger Arena schafften es die Pipinsrieder über weite Strecken der Partie, das Match zu kontrollieren. Der Gastgeber versuchte es meist mit hohen Bällen in die Spitze, doch so FCP-Chefcoach Andreas Pummer augenzwinkernd, „da haben wir unsere ,Towers‘ hingestellt. Und die haben das richtig gut gemacht.“

Mit seinen „Towers“ meint der Trainer die hochaufgeschossenen und robusten Innenverteidiger Peter Guinari und Jakob Zitzelsberger, die – abgesehen vom Gegentor – alles abräumten, was da auf sie zuflog.

Das 1:0 für Pipinsried erzielte in der 9. Minute Pablo Pigl per Handelfmeter; zuvor hatte der Memminger Yannick Scholz einen Schuss von Lucas Schraufstetter mit der Hand abgewehrt.

FC Pipinsried: Youngster Halit Yilmaz trifft aus 30 Metern zum 3:1-Enstand gegen Memmingen

Beim 1:1 eine halbe Stunde später sah die Defensive des FCP nicht gut aus, Dominik Stroh-Engel legte per Kopf auf den von SC Freiburg gekommenen Lars Timo Gindorf auf, der kein Problem hatte, aus acht Metern flach ins linke untere Ecke einzuschieben.

Beim 2:1 für den FCP kurz nach der Pause nutzte Jakob Zitzelsberger gedankenschnell die Totalverwirrung der Memminger Abwehr, per Picke netzte er aus sieben Metern ein. Das letzte Wort in einer unterhaltsamen Partie hatte der 18-jährige Pipinsrieder Winterneuzugang Halit Yilmaz, er ließ mit einem gut getimten Weitschuss aus 30 Metern den Memminger Torwart-Routinier Martin Gruber ganz schön alt aussehen.

„In der Pause haben wir die Dinge klar angesprochen und die nötigen Änderungen vorgenommen.“

„Wir haben uns zehn Minuten vor der Halbzeit nicht gut angestellt, haben uns zu weit nach hinten drängen lassen. Prompt ist dann der Ausgleich gefallen“, rekapitulierte der Pipinsrieder Coach Pummer, der, das wurde am Spieltag offiziell bekannt, in der kommenden Saison beim Bayernligisten FC Deisenhofen auf der Trainerbank sitzen wird. „In der Pause haben wir die Dinge klar angesprochen und die nötigen Änderungen vorgenommen“, verrät der FCP-Coach.

Die Pipinsrieder Mannschaft setzte die Vorgabe, den Gegner nicht zu nahe ans eigene Tor zu lassen, sehr gut um. In der zweiten Halbzeit waren die Pipinsrieder die deutlich bessere Mannschaft, sie sicherten sich hochverdient den Jackpot im Sechs-Punkte-Spiel.

Am kommenden Samstag, 12. März, müssen die Pipinsrieder erneut ran, und wieder gehen sie auf Reisen. Um 14 Uhr sind sie übermorgen zu Gast im Passauer Westen, wo der Tabellensechzehnte SV Schalding-Heining auf die Pummer-Truppe wartet. (BRUNO HAELKE)

Stenogramm

FC Memmingen - FC Pipinsried 1:3 (1:1)

FC Memmingen: Martin Gruber, Jakob Gräser, Martin Dausch, Oktay Leyla, David Remiger, Pascal Maier, Yannick Scholz, Roland Wohnlich, Lars Timo Gindorf, Amer Dedic, Dominik Stroh-Engel – Nicolai Brugger, David Mihajlovic, Timo Gebhart, Arjon Kryeziu, Gabriel Galinec.

FC Pipinsried: Alex Eiban, Peter Guinari, Lucas Schraufstetter, Pablo Pigl, Matthew Durrans, Albano Gashi, Halit Yilmaz, Faton Dzemailji, Daniel Jelisic, Dominik Schröder, Jakob Zitzelsberger – Jannik Fippl, Niko Jelisic, Eren Emirgan, Marvin Jike, Ati Lushi

Zuschauer: 338

Tore: 0:1 (9.) - Pablo Pigl (Foulelfmeter). 1:1 (39.) - Lars Timo Gindorf. 1:2 (53.) - Jakob Zitzelsberger. 1:3 (64.) - Halit Yilmaz.