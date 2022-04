FC Pipinsried bedient: Duell gegen 1860 Rosenheim findet doch statt

Von: Vinzent Fischer

Tritt mit einer stark dezimierten Mannschaft gegen den TSV 1860 Rosenheim an: Pipinsrieds Trainer Andy Pummer. © Imago / foto2press

Rund um die Partie zwischen dem FC Pipinsried und dem TSV 1860 Rosenheim herrschte zuletzt Unklarheit. Jetzt steht fest: Das Spiel wird nun doch ausgetragen.

Pipinsried - Das gaben die Gastgeber wenige Stunden vor Anpfiff bekannt. „Das Nachholspiel gegen Rosenheim findet heute um 17:45 Uhr doch statt“, lässt der FC Pipinsried in einer schriftlichen Stellungnahme verlauten. Der Verein aus dem Dachauer Hinterland ist von den Gästen aus der Innstadt und dem Bayerischen Fußball-Verband enttäuscht.

„Fakt ist jedoch, dass die Spieler nicht einsatzfähig sind. Trotzdem stimmte Rosenheim der Verlegung nicht zu.“

„Der beantragten Verlegung des Spiels wegen Erkrankung von mehreren Spielern wurde vom BFV nicht zugestimmt. Bei Spielern, die akute Symptome zeigen, fielen die Tests auf eine COVID-19-Erkrankung nicht positiv aus, sodass die entsprechenden Regelungen nicht greifen“, erklärt der Verein bedient. „Fakt ist jedoch, dass die Spieler nicht einsatzfähig sind. Trotzdem stimmte Rosenheim der Verlegung nicht zu.“

FC Pipinsried: Vorbereitung auf 1860 Rosenheim kaum möglich

Damit ist also klar, dass die Partie zum großen Unmut des FCP doch ausgetragen wird. Zuletzt hatte es einiges an Verwirrung rund um das Spiel gegeben. Am gestrigen Dienstag hatte der Verein aus dem Dachauer Hinterland die Begegnung eigentlich bereits für abgesetzt erklärt. „Einige Jungs waren nach dem Spielausfall am Wochenende unterwegs, vier Coronafälle sind derzeit verbrieft“, erklärte Trainer Andy Pummer im Vorfeld der Partie. Für den FC Pipinsried war die Spielvorbereitung stark eingeschränkt: „Wir spielen aus kalten Hosen, das Match am Samstag gegen Bayreuth fiel aus, trainieren konnten wir auch nicht.“ (Vinzent Fischer)