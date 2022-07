Regionalliga Bayern: Duell der bayerischen Fußball-Dörfer

Keine Sekunde dürfen die Pipinsrieder diesen Mann aus den Augen lassen: Patrick Hofmann erzielte in den letzten zwei Duellen mit dem FCP fünf Tore für Aubstadt. © HAE

In der Regionalliga kommt es zum Duell der bayrischen Fußball-Dörfer. Der FC Pipinsried empfängt am Samstag den TSV aus Aubstadt.

Pipinsried – Im ersten Heimspiel der noch jungen Regionalligasaison 2022/2023 trifft der FC Pipinsried am Samstag um 17 Uhr im heimischen Stadion auf den den ebenfalls mit einer Niederlage ins neue Spieljahr gestarteten TSV Aubstadt.

FC Pipinsried: Trotz guter Leistung mit Niederlage gestartet

Trotz einer ansprechenden Leistung setzte der FCP letzte Woche sein Auftaktmatch in Fürth mit 0:1 in den Sand. Die Grabfelder aus Aubstadt hatten tags zuvor ihr Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II mit 1:3 verloren. Beide Teams wollen nach dem Fehlstart so schnell wie möglich in die Erfolgsspur finden, entsprechend motiviert will man Spieltag zwei angehen.

Bereits vor zwei Monaten und 13 Tagen stand die Spielpaarung Pipinsried gegen Aubstadt ebenfalls auf dem Programm, allerdings da noch in der Saison 2021/2022. Die Ilmtaler siegten nach einer Klasseleistung mit 3:2, doch seit diesem Erfolg ist viel Wasser die Ilm heruntergeflossen.

FC Pipinsried Trainer Jelisic: „Das könnte ein Vorbild für Pipinsried sein“

Während der FC Pipinsried seine Mannschaft im Sommer bis auf wenige Ausnahmen komplett ausgetauscht hat, blieb man beim Verein aus Nordbayern seiner Linie treu; Aubstadt hat nur wenige neue Spieler verpflichtet.

Erstaunlich: Im Heimspiel des TSV gegen Nürnberg II stand kein Neuzugang in der Startformation der Aubstadt-Kicker. „Ich kenne unseren kommenden Gast noch aus Bayernliga-Zeiten. Da hat sich über Jahre etwas entwickelt – mit einem guten Plan“, lobt der Pipinsrieder Trainer Niko Jelisic, der anerkennend hinzufügt: „Aubstadt ist ja auch ein Fußball-Dorf. Das könnte so ein Vorbild für Pipinsried sein.“

FC Pipinsried: Jelisic muss aufgrund von Verletzung weiterhin passen

Keine Veränderungen hat es in der zurückliegenden Woche beim Team aus dem Dachauer Landkreis in Sachen Personal gegeben. Spielertrainer Niko Jelisic muss auf Grund seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk weiter passen; Simon Rauscheder fehlt wegen einer Gesichtsverletzung, Alex Langen kuriert einen Bänderriss aus und Belmin Idrizovic einen Muskelfaserriss in der Wade. Noch längere Zeit fehlen wird Matt Durrands (Achillessehnenriss).

Mit dem Spiel seiner Mannschaft bei den Jungkleeblättern war der Pipinsrieder Chefanweiser zufrieden, nur eines hat ihm nicht gefallen: die Chancenverwertung. „Alles gut, bis auf die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Das muss besser werden“, fordert Jelisic von seinem Team.

FC Pipinsried Trainer Jelisic: Lob für den kommenden Gegner

Der FCP-Coach hält viel vom Gegner aus Unterfranken. „Sie haben eine fantastische Saison gespielt und standen im bayerischen Pokalfinale, das sie gegen Illertissen im Elfmeterschießen verloren haben“, weiß Jelisic.

Bemerkenswert: Im Tor des FV Illertissen stand damals mit Felix Thiel ein Tausendsassa, der im Elfmeterschießen als Schütze ran musste, traf und und so maßgeblichen Anteil am Sieg der Illertissener hatte. Felix Thiel hat danach den Verein gewechselt, er hütet seit Saisonbeginn den Kasten des FC Pipinsried.

TSV Aubstadt: Mit Pipinsrieder Schreckgespenst zum Auswärtsspiel

Der Gast aus dem Grabfeld muss weiterhin auf seinen Stoßstürmer Michael Dellinger verzichten, er hat sich im Pokalfinale gegen Illertissen einen Achillessehnenriss zugezogen hat. Mit Ben Müller fehlt zudem der Strippenzieher im Team von TSV-Trainer Victor Kleinhenz. Mit Patrick Hofmann steht das Pipinsrieder Schreckgespenst der Regionalliga Bayern im Team des TSV Aubstadt: Hofmann netzte in den vergangenen beiden Spielen gegen den FC Pipinsried gleich fünf Mal für sein Team ein. Viermal beim 4:1-Heimsieg der TSV-Kicker in der Hinrunde, einmal bei der 2:3-Pleite des TSV im Rückrundenspiel. (Bruno Haelke)