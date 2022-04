FC Pipinsried brennt auf Revanche für die Hinspielpleite gegen Buchbach

Schwer getan haben sich die Pipinsrieder (links Paolo Cipolla) im Hinspiel gegen den TSV Buchbach. Der TSV (rechts Benedikt Orth) gewann die einseitige Partie in der NAT-Arena mit 5:0. © HAE

Die Wochen der Wahrheit stehen dem Fußball-Regionalligisten FC Pipinsried im Kampf gegen den Abstieg bevor.

Pipinsried – Der klassenhöchste Dachauer Landkreis-Verein ist am heutigen Samstag um 17 Uhr zu Gast beim TSV Buchbach – und eine Woche später erwartet der FCP dann den direkten Konkurrenten aus Rain in der NAT-Arena.

Die Ausgangslage vor der Partie in Buchbach ist klar: Gewinnt der Gastgeber (41 Punkte) das Match, dann spielt er auch in der kommenden Saison in der höchsten bayerischen Spielklasse. Gewinnt der FC Pipinsried (36 Punkte), dann stehen die Chancen gut, dass der FCP auch in der Saison 2022/2023 viertklassig kickt.

Beide Teams haben zuletzt nicht sonderlich eifrig gepunktet. Buchbach hat aus den zurückliegenden fünf Spielen nur einen Punkt geholt, wartet zudem seit elf Spieltagen auf einen Dreier. Der FCP kam seit Mitte März auf zwei Zähler, der FC Pipinsried wartet seit fünf Spielen auf einen Dreierpack.

Die Pipinsrieder konnten am vergangenen Spieltag gegen Aschaffenburg in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer erzielen, aus emotionaler Sicht war der Punkt einem Sieg gleichzusetzen. Aber auch die Buchbacher jubelten über das 1:1- Unentschieden in Eichstätt, angesichts der anhaltenden Abwärtsspirale des TSV hat der Punktgewinn beim Tabellenachten gut getan. Zumal die Personalsituation in Buchbach nicht die beste ist.

Buchbachs Torschütze in Eichstätt war einmal mehr die zentrale Figur im Spiel des TSV, Aleksandro Petkovic. Ihn unter Kontrolle zu bringen, das wird eine der wichtigsten Aufgaben für den FCP sein, will er dort besser abschneiden als im Hinspiel (0:5).

„Wir müssen hochkonzentriert und mit einer ebenso hohen Intensität zu Werke gehen. Wir wissen, dass es in Buchbach, gerade wegen der dortigen Fans, nicht einfach ist. Darüber kann auch die Serie nicht hinwegtäuschen“, ist sich der Pipinsrieder Trainer Andy Pummer sicher.

Im Vorfeld der Partie gaben die Ilmtaler bekannt, dass mit Nikolaus Grotz ein weiterer Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet wurde. „Seit zwei Jahren versuche ich, Nikolaus für uns zu gewinnen. Er ist ein technisch versierter Spieler, der im Mittelfeld auf den Positionen sechs bzw. acht spielen kann. Er ist ein Teamplayer, der aufgrund seiner Spielintelligenz ein absoluter Gewinn für die Mannschaft ist“, ist sich der sportliche Leiter des FC Pipinsried, Tarik Sarisakal sicher.

„Die letzten Jahre habe ich beruflich im Ausland verbracht. Als sich die Möglichkeit aufgetan hat, in Pipinsried wieder auf hohem Level in Deutschland zu spielen, musste ich nicht lange überlegen“, so Grotz zu seinem Wechsel.

Der Mittelfeldakteur kickte zuvor beim TSV 1865 Dachau, wo er im September 2020 im Toto-Pokal-Spiel gegen den TSV 1860 München sowie im Verbandspokalmatch gegen den SV Kirchanschöring jeweils einen Treffer erzielt hat. Zuvor spielte er beim SC Fürstenfeldbruck.

Aber es wurde nicht nur ein neuer Spieler verpflichtet, es wurde auch eine Vertragsverlängerung, verbunden mit einer Beförderung, bestätigt. Pablo Pigl verlängerte seinen Vertrag mit dem FC Pipinsried um ein weiteres Jahr – und er wird neuer Co-Trainer sowie Athletik-Trainer bei den Gelb-Blauen.

„Ich bin sehr glücklich in meine dritte Saison in Pipinsried zu gehen; ich fühle mich hier sehr wohl. Als spielender Co-Trainer möchte ich die Mannschaft nicht nur athletisch auf das nächste Level bringen. Viele der Jungs sind bereit, den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung zu gehen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen. Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit Niko, Milja und dem Team.“ (Bruno Haelke)