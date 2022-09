FC Pipinsried: Viktoria Aschaffenburg garantiert Spektakel

Steht heute gegen Aschaffenburg wohl nicht zur Verfügung: Daniel Jelisic. © hae

Am heutigen Freitag empfängt der FC Pipinsried in der heimischen Hazrolli-Arena die Viktoria aus Aschaffenburg zum Regionalliga-Duell.

Pipinsried – Am heutigen Freitag kommt es in der Pipinsrieder Hazrolli-Arena zu einem Vergleich, der es in sich haben wird. Um 17.45 Uhr empfängt der gastgebende FC die Viktoria aus Aschaffenburg.

FC Pipinsried gegen Viktoria Aschaffenburg: Es ist immer etwas geboten

Die Paarung Pipinsried gegen Aschaffenburg ist in der Regionalliga Bayern etwas Besonderes; es ist immer was geboten, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen. 3:3 nach 0:3, 3:3-Ausgleich in der 90.+2 Minute, Siegtor in der 88. Minute, Ersatztorwart als Feldspieler eingewechselt, Flutlicht ausgefallen – langweilig war es in den Partien der beiden Kontrahenten nie.

Der Gast aus Unterfranken kommt mit der Empfehlung eines 1:0-Sieges gegen den Nachwuchs des 1. FC Nürnberg ins Dachauer Hinterland. Zudem gilt das Team von Coach und Ex-Profi Jochen Seitz als äußerst abgezockt. „Sie sind erfahren, können sehr gut und konsequent verteidigen, sind körperlich fit und haben natürlich eine gewisse Qualität in ihren Reihen“, so FCP-Trainer Niko Jelisic. Der Pipinsrieder Übungsleiter sieht Ähnlichkeiten zum letzten Gegner DJK Vilzing. Aus der Oberpfalz brachten die Ilmtaler ein 2:2-Unentschieden mit zurück. „Ich denke, der heutige Gegner hat durchaus Ähnlichkeiten.“

FC Pipinsrieds Cheftrainer Nikola Jelisic: „Gegner wird mit viel Tempo über Außen kommen“

Durch ihre robuste Spielweise und viel Qualität gerade im Spiel nach vorne sind die beiden Mannschaften sich durchaus ähnlich. Allerdings wird es schon alleine aufgrund des Platzes ein ganz anderes Spiel“, ist sich Jelisic sicher. Der Platz in der HazrolliArena lässt keine Wünsche offen. Sogar Ex-Präsident und „Rasenflüsterer“ Konny Höß zeigt sich sehr zufrieden: „Der Platz ist in einem hervorragenden Zustand.“

Jelisic erwartet weiter vom Gegner, „dass er mit viel Tempo über die Außen kommen wird. Zudem haben sie im Angriff viel Qualität, nicht zuletzt mit Florian Piper, mit dem ich in Schweinfurt zusammengespielt habe. Der weiß, wo das Tor steht.“ Jelisic erwartet ein enges Match. Personell muss er wahrscheinlich auf seinen Bruder Daniel verzichten, der beim Match in Vilzing umgeknickt ist und unter der Woche nicht trainieren konnte. Wer stattdessen spielen wird, lässt Jelisic noch offen. „Wir haben eine gute Trainingswoche, die Jungs ziehen sehr gut mit. Da schauen wir mal, was wir machen.“

Beide Teams sind nur durch zwei Plätze und einen Punkt in der Tabelle getrennt, es ist also gerichtet im Ilmtal. Die Zuschauer dürfen sich in jedem Fall auf eine spannende und ereignisreiche Partie freuen.