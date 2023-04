„Da wirst du wahnsinnig“ - FC Pipinsried vor Herkules-Aufgabe gegen SpVgg Unterhaching

Pipinsried im freien Fall: Hier hebt Boipelo Mashigo im Hinspiel in Unterhaching ab © Bruno Haelke

Es war, mal wieder, ein ganz bitteres Spiel für den FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern beim SV Viktoria Aschaffenburg. Die Ilmtaler haben das Spiel deutlich mit 1:4 verloren.

Eine klare Sache allerdings nur auf den ersten Blick. „Da wirst du wahnsinnig. In den letzten drei Spielen läuft immer das gleiche Szenario ab. Wir haben die Chancen – und der Gegner macht die Buden“, resümierte der Co-Trainer des FCP, Enver Maltas, das Match an der bayerisch-hessischen Grenze. In der Tat hatte sein Team, wie schon in den Spielen gegen Nürnberg und Vilzing, alle Chancen, den Ausgang positiv zu gestalten, in allen drei Spielen stand unter dem Strich eine deutliche Niederlage. Für den Gast aus Oberbayern war es erneut ein gebrauchter Tag.

In der fünften Minute musste FC-Spielertrainer Herbert Paul mit einem Bluterguss auf dem Fußrücken gegen den gerade erst genesenen Fabian Willibald ausgewechselt werden. Vier Minuten nach der Halbzeit hatte der Gast aus Pipinsried eine große Kontermöglichkeit, die aber stümperhaft vergeben wurde. Aus dieser Szene entwickelte sich ein Konter der Gastgeber, die dann durch Niklas Mayer mit 2:0 in Führung gingen. Diese Szene war einmal mehr sinnbildhaft für den FC Pipinsried in der Rückrunde. Spielerisch waren die Ilmtaler ihren Kontrahenten ebenbürtig, wenn es aber darum geht, das Runde ins Eckige zu bugsieren, dann sind die Gelb-Blauen mit ihren Latein am Ende. In Aschaffenburg traf lediglich Halit Yilmaz. Der Youngster hätte bereits in der ersten Minute seine Farben in Führung bringen können, doch er brachte das Leder nicht im Kasten der Viktoria unter. Im weiteren Spielverlauf vergaben Ahanna Agbowo (76.), Belmin Idrizovic (78.) und Faton Dzemailji (80.) innerhalb von vier Minuten drei Hochkaräter, um nur einige zu nennen. Besser machte es die Viktoria, die aus sechs Chancen vier Treffer erzielte. So blieb den Kickern aus dem Ilmtal neben jeder Menge Kilometer auf dem Tacho nur die alter Fußballer-Weisheit: Machst du vorne keinen rein, dann knallt es irgendwann hinten. Am Ostermontag kommt Unterhaching.

Großer qualitativer Unterschied zwischen FC Pipinsried und SpVgg Unterhaching

Bereits am Ostermontag empfängt der FC Pipinsried um 17 Uhr in der heimischen Hazrolli-Arena den unangefochtenen Tabellenführer der Regionalliga Bayern, die SpVgg Unterhaching. Trotz der vielen Nebengeräusche in Unterhaching (Stadionvermietung an ein American Footballteam, Stadionkauf oder -verkauf, Trainerwechsel in der kommenden Saison) hat sich die Mannschaft von Ex-Nationalspieler Sandro Wagner nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wie auch? Im Team der Hachinger stehen überwiegend gestandene Zweit- und Drittligaspieler, die alle schon viel mitgemacht haben.

Schaut man sich allein die Stürmer mit Ingo Fetsch, Patrick Hobsch und Stefan Hain an, kann einem Angst und Bange um den FCP werden. Im Mittelfeld ziehen die erfahrenen Manuel Stiefler, Maximilian Welzmüller, Sebastian Maier und Simon Skarlatidis ihre Kreise. Die Abwehr ist mit Markus Schwabl, David Pisot und Josef Welzmüller nicht weniger erfahren. Das Tor wird von René Vollath gehütet, sicherlich einem der besten Keeper der Liga, der ebenfalls über jede Menge Zweitligaerfahrung verfügt. Der Gastgeber wird sich also mächtig strecken müssen, um zu bestehen. (Bruno Haelke)