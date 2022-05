FC Pipinsried vor nächster Sensation gegen SpVgg Bayreuth?

Gelingt den Pipinsriedern am heutigen Dienstag im Rückspiel eine ähnliche Sensation wie beim 2:1-Sieg in der Hinrunde (Foto) beim Regionalliga-Spitzenreiter Bayreuth? © hae/hab

Der FC Pipinsried bestreitet in der NAT-Arena das Nachholspiel gegen den Tabellenführer des bayerischen Oberhauses, die SpVgg Oberfranken Bayreuth.

Heute, 18 Uhr: Der Tabellenführer der Regionalliga Bayern kommt ins Dachauer Hinterland. Aufatmen in Pipinsried: Nach dem 1:0-Sieg im Derby gegen den TSV Rain am vergangenen Samstag kann dem Team aus dem Dachauer Hinterland in Sachen Abstieg nicht mehr viel passieren.

Selbst die Relegationsspiele sollten kein Thema mehr werden für den Tabellenzwölften, der elf Punkte zwischen sich und die Direktabstiegszone gelegt hat und auch auf die beiden momentanen Relegationsteams Memmingen und Eltersdorf einen satten Punktevorsprung aufzuweisen hat.

Stichwort Bayreuth: Für den Verein aus der Wagnerstadt gibt es nur ein Saisonziel – den Aufstieg in die 3. Liga. Momentan weist der Spitzenreiter fünf Punkte Vorsprung auf den einzig verbliebenen ernsthaften Verfolger, den FC Bayern München II, auf.

Allen Widrigkeiten zum Trotz hat es die Mannschaft des FC Pipinsried geschafft, sich mit dem Sieg gegen Rain in eine glänzende Ausgangsposition zu bringen. Gegen den Tabellenführer aus Bayreuth kann das Team von FCP-Trainer Andy Pummer ohne Druck spielen, über die Favoritenrolle gibt es keine zwei Meinungen.

Dass es aber durchaus zu einer Überraschung kommen kann, zeigt der Blick auf das Hinspiel: in Bayreuth siegte der FCP in der Hinrunde sensationell mit 2:1.

Und dass die Oberfranken hin und wieder Leistungsschwankungen unterliegen haben die jüngsten Ergebnisse der SpVgg gezeigt. Im Heimspiel am Ostermontag verpasste man dem Tabellenzweiten FC Bayern München II eine 4:0-Packung. Nur wenige Tage später erlebte das Team von SpVgg-Trainer Timo Rost seinerseits ein Waterloo: Das Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Rosenheim verloren die Bayreuther sang- und klanglos mit 0:4. Vorbei war es mit dem äußerst komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung.

Die Bayreuther werden deshalb am heutigen Abend sicherlich Vollgas geben, auch wenn mit dem Ex-Löwen Felix Weber und Dennis Lippert zwei gesperrte Spieler fehlen werden.

Die Angriffs-Power der Bayreuther ist beeindruckend, 92 Volltreffer zeugen von enorm viel Qualität, Markus Ziereis, Alexander Nollenberger und Stefan Maderer könnten sicherlich auch eine Klasse höher für Furore sorgen. Die Abwehr der SpVgg ist zudem die Beste der Regionalliga Bayern: Nur 31 Gegentore in 34 Spielen sprechen Bände.

Trotzdem kamen jüngst Gerüchte auf, Trainer Timo Rost könnte den Verein verlassen werde und sich dem Zweitliga-Fixabsteiger Erzgebirge Aue anschließen. Dies wurde jüngst von einem TV-Experten mehrmals bestätigt.

Der Gastgeber aus dem Ilmtal kann ohne jeglichen Druck in die Partie gehen. Jakob Zitzelsberger und Dominik Wolfsteiner haben ihre Sperre gegen Rain jeweils abgebrummt, beide stehen ihrem Team wieder zur Verfügung. Damit hat das Trainerteam des FC Pipinsried, Andy Pummer und Emanuel Jozic, wieder mehr Alternativen, um sich eine entsprechende Taktik einfallen zu lassen. (Bruno Haelke)