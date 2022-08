1. FC Nürnberg II gegen FC Pipinsried LIVE: Gelingt dem Dorfklub eine Überraschung?

Teilen

Spielertrainer Nikola Jelisic und seine Mannschaft treten am Samstag am Valznerweiher an. © Imago Images / Sven Leifer

Der FC Pipinsried tritt am Samstag bei der Reserve des 1. FC Nürnberg an und ist klarer Außenseiter gegen den Tabellenzweiten. Wir berichten im Live-Ticker.

5. Spieltag der Regionalliga Bayern: 1. FC Nürnberg II gegen FC Pipinsried.

Die Gastgeber sind Tabellenzweiter, der Klub aus dem Dachauer Hinterland steht mit drei Punkten auf einem Abstiegsplatz.

Anpfiff der Partie am Valznerweiher ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Nürnberg/Pipinsried - Der FC Pipinsried hat am Samstag einen Hochkaräter vor der Brust. Die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg ist ausgezeichnet in die neue Regionalliga-Saison gestartet und als Tabellenzweiter erster Verfolger von Spitzenreiter SpVgg Unterhaching. In den ersten vier Spielen der Saison hat die U23 vom Valznerweiher drei Siege gefeiert und einmal verloren.

1. FC Nürnberg II gegen FC Pipinsried im Live-Ticker: U23 der Franken ist klarer Favorit

Die einzige Niederlage kassierte die Elf von Cristian Fiel gegen Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing. Ausgerechnet der Gegner, gegen den die Mannschaft von Spielertrainer Nicola Jelisic am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg gefeiert hat. Kein schlechtes Omen also für den Klub aus dem Dachauer Hinterland. Jike, Yilmaz und Neuzugang Seo trafen beim 3:0-Sieg für den FCP ins Schwarze.

Die kleinen „Glubberer“ sind trotzdem klarer Favorit am Samstag und hat am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegend en TSV Rain klar mit 3:0 gewonnen. Legt die U23 der Franken nach oder gelingt dem FC Pipinsried eine Überraschung? Anpfiff der Partie am Max-Morlock-Platz am Valznerweiher ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)