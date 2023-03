Pipinsried gegen Ansbach im Live-Ticker: Jike zur Führung! Paul-Elf führt beim Trainer-Debüt

Hoch hinaus: Will der FC Pipinsried und endlich mal wieder gewinnen. Daniel Jelisic (weißes Trikot) wird den Gelb-Blauen jedoch die nächsten Wochen fehlen. © IMAGO / Zink

Der FC Pipinsried empfängt zum 27. Spieltag der Regionalliga Bayern den Aufsteiger SpVgg Ansbach. Wir berichten im Live-Ticker.

27. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Pipinsried gegen SpVgg Ansbach.

Pipinsried ist seit sieben Spielen ohne Dreier und mit nur 13 Punkten im eigenen Stadion schwächste Heimmannschaft der Liga. Ansbach hingegen holte in der Fremde nur einen Sieg und drei Unentschieden.

Anpfiff der Partie ist am Samstagnachmittag um 16 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Pipinsried - Der Club aus dem Dachauer Hinterland erwartet am Samstagnachmittag in der heimischen Hazrolli-Arena die SpVgg Ansbach. Für die Pipinsrieder wird es mal wieder Zeit zu gewinnen, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht komplett zu verlieren. Bereits jetzt sind die Gelb-Blauen sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer, wo unter anderem der Aufsteiger aus Ansbach steht.

Seit sieben Spielen konnte der FCP schon nicht mehr gewinnen. Der letzte Sieg in der Regionalliga Bayern war Ende Oktober gegen den SV Wacker Burghausen, als man sich mit 2:1 durchsetzte. Damals standen die Pipinsrieder noch auf einem Relegationsplatz und waren nur einen Zähler von den Nicht-Abstiegsrängen entfernt. Mittlerweile verharrt der FC auf dem vorletzten 19. Tabellenplatz.

FC Pipinsried gegen SpVgg Ansbach: Gibt es die Revanche fürs Hinspiel?

Trotz zweier Rückkehrer mit Herbert Paul und Halit Yilmaz, die in den ersten zwei Spielen des Jahres noch gesperrt waren, wird die Aufgabe nicht einfacher. Denn Kapitän Simon Rauscheder und Daniel Jelisic werden den abstiegsbedrohten Pipinsrieder noch länger fehlen. Beide verletzten sich im letzten Spiel gegen den VfB Eichstätt: Der 23-jährige Rauscheder hatte sich das Wadenbein gebrochen. Der ebenfalls 23-jährige Jelisic zog sich einen Riss des Syndesmosebandes zu.

Im Hinspiel gab es für den FCP eine 0:1-Niederlage in Ansbach nach vier Siegen in Folge. Das Tor des Tages erzielte Riko Manz mit einem unhaltbaren Weitschuss in der 23. Minute. Die Gelb-Blauen werden alles in die Waagschale werfen, um nicht auch im achten Spiel in Folge ohne Niederlage dazustehen. Die Ansbacher jedoch wollen den ersten Pflichtspielsieg im Jahr feiern.